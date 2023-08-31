Американские корпорации поборются за разработку F/A-XX

Американские корпорации Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman поборются за разработку нового палубного истребителя F/A-XX, который для Военно-морских сил (ВМС) США должен заменить самолет F/A-18. Об этом пишет Breaking Defense.

Конкурировать за создание двигателя для нового истребителя будут компании Pratt & Whitney и GE Aerospace.

Ключевыми требованиями к F/A-XX являются оперативный охват, мощность, дальнобойность, автономность и живучесть. Издание подчеркивает, что программа создания самолета носит название Next Generation Air Dominance (NGAD), однако отличается от одноименного проекта, реализуемого Военно-воздушными силами (ВВС) США.

В июле издание The Drive сообщило, что под истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы NGAD в интересах ВВС США, сформировали летно-испытательное подразделение.

В мае журнал Popular Mechanics со ссылкой на комментарий министра ВВС Фрэнка Кендалла сообщил, что покупка самолета NGAD планируется только у одного поставщика.