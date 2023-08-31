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Военное обозрение

США рассматривают возможность поставки Тайваню высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM

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Источник изображения: topwar.ru

Тайвань в ближайшее время может получить на вооружение американские высокоточные крылатые ракеты AGM-158 JASSM с дальностью 370 км. Вашингтон не исключает принятие положительного решения уже к концу года. Об этом сообщает тайваньская пресса.

Как пишет издание "Цзыю шибао" со ссылкой на военный источник, 28 августа 2023 года Госдеп США одобрил поставку Японии примерно 50 крылатых ракет увеличенной дальности AGM-158 JASSM-ER (Extended Range), а это может означать, что за Японией последует Тайвань, который уже на протяжении довольно длительного времени добивается от США поставки этих крылатых ракет.

Это может создать цепную реакцию для поставок США ракет AGM-158 [Тайваню]. Уверен, что американская сторона объявит об этом до конца этого года

- заявил тайваньский военный чиновник на условиях анонимности.

Как ранее заявляли в Минобороны острова, американские высокоточные крылатые ракеты AGM-158 JASSM планируется поставить на вооружение истребителей F-16V для противостояния возможному вторжению материкового Китая. Данная ракета способна поражать цели на дальности 370 км. Также в Тайбэе желали бы получить на вооружение и модернизированную версию ракеты AGM-158 JASSM-ER с увеличенной дальностью до 1 тыс. км, но этот вариант маловероятен.

AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - высокоточная крылатая ракета класса "воздух - поверхность", разработанная американской корпорацией Lockheed Martin для поражения высокозащищенных стационарных целей при любой погоде и в любое время суток. В роли носителя ракеты могут выступать все боевые самолеты ВВС США, включая F-35, хотя в боевой отсек нового истребителя она не помещается.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
Продукция
F-16
F-35
JASSM
Компании
Lockheed-Martin
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