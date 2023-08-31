В Китае прошли испытания системы, способной обнаруживать подводные лодки на основе технологии терагерцевых волн

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Китай продолжает развивать технологии, призванные повысить боеспособность Военно-морских сил НОАК. Как сообщает издание South China Morning Post, было проведено успешное испытание системы обнаружения субмарин противника на основе технологии терагерцевых волн.

По утверждению газеты, испытания проводились в Желтом море. Для их проведения был искусственным способом сымитирован шум, издаваемый подводными лодками. В итоге оборудованием был обнаружен очень слабый сигнал. Раньше такие сигналы радары ВМС не могли обнаружить.

Таким образом, новый прибор будет использоваться для обнаружения подводных лодок. Поскольку габариты оборудования очень небольшие, его можно будет устанавливать на беспилотные аппараты, а считывать и расшифровывать получаемые сигналы можно будет с помощью специальной аппаратуры, которая будет установлена на самолеты морской авиации и военно-воздушных сил.

Как мы видим, Китай продолжает совершенствовать потенциал своего военно-морского флота. Внедряются новые технологии, используется оборудование, значительно повышающее боевые возможности ВМС НОАК. Развитием военно-морского потенциала КНР серьезно обеспокоены в Соединенных Штатах. Вашингтон считает Китай наиболее опасным и перспективным конкурентом в Мировом океане, прежде всего – в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С целью противостояния Китаю США пытаются консолидировать своих союзников и партнеров в Восточной и Юго-Восточной Азии, в первую очередь Японию, Южную Корею, а также Австралию, Великобританию и Индию. Но, учитывая темпы развития и совершенствования потенциала ВМС НОАК, противостоять КНР в данном регионе Соединенным Штатам будет все сложнее.