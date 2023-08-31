Американская пресса: Политическая неопределенность в США ставит под угрозу передачу Украине F-16

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Существующая в США политическая неопределенность ставит под угрозу возможную передачу украинской армии истребителей F-16.

Американское издание New York Times со ссылкой на источники в правительстве США сообщает, что по словам ряда чиновников, украинские власти осознают, что время работает против Киева. Президент страны Владимир Зеленский, по всей видимости, стремится добиться поставок максимально возможного количества американских истребителей F-16 до проведения выборов в США и странах Евросоюза, после которых могут произойти некоторые изменения во взглядах правительств стран, обещавших осуществить поставки самолетов украинской армии.

Как отмечается в публикации. наибольшую озабоченность у Киева вызывает ситуация в США, где представители республиканской партии заявляют о сомнениях в целесообразности продолжения дорогостоящей поддержки Украине. По словам американского сенатора от демократической партии Ричарда Блюменталя, чем больше истребителей успеют поставить Украине до проведения президентских выборов в США, тем меньше будет угроза поставкам со стороны республиканцев.

Еще одним возможным препятствием поставкам самолетов является возможный отказ Вашингтона выдать разрешения для передачи американских истребителей другими странами. Тогда как администрация президента Байдена дала сигнал властям Дании, Норвегии и Нидерландов, что даст разрешение на передачу, однако после того, как Белый дом поменяет своего хозяина, новый президент может отменить эти соглашения в случае, если машины еще не будут поставлены украинской армии.

Непосредственным препятствием для поставок Украине американских истребителей F-16 называют не наличие у потенциальных поставщиков самих самолетов, а нехватка прошедших подготовку англоговорящих украинских летчиков и вспомогательного технического персонала для обслуживания американских машин.