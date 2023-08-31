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ЦАМТО

ВВС Таиланда приняли на вооружение УТС T-6C "Тексан-2"

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Источник изображения: Фото: aagth1.blogspot.com

ЦАМТО, 30 августа. На авиабазе "Кампхаенг Саен" состоялась официальная церемония принятия на вооружение ВВС Таиланда 12 турбовинтовых УТС T-6C "Тексан-2" (тайское обозначение T-6TH).

Таким образом, компания Textron Aviation Defense полностью завершила поставку УТС T-6C ВВС Таиланда в рамках заключенного в 2020 году контракта.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2020 года командование ВВС Таиланда заключило с американской Textron Aviation Defense контракт стоимостью 162 млн. долл. на поставку 12 самолетов T-6C (также встречалось тайское обозначение T-6TH), наземной системы обучения пилотов и специалистов технического обслуживания, системы планирования и анализа результатов полета, запасных частей и наземного вспомогательного оборудования. Работы по контракту выполнялись на предприятии компании в Уичито (шт.Канзас).

Новые УТС предназначены для замены эксплуатирующихся более 30 лет самолетов PC-9 компании Pilatus в трех эскадрильях Школы летной подготовки ВВС Таиланда в Кампхаенг Саен. Планировалось, что поставка будет выполнена в период с конца 2022 года по начало 2023 года.

Первая партия из двух УТС T-6C "Тексан-2" была принята на вооружение в ноябре 2022 года.

В ноябре 2021 года командование ВВС Таиланда также заключило с Textron Aviation Defense контракт на поставку 8 легких боевых самолетов AT-6E "Вольверин" (в ВВС Таиланда получат обозначение AT-6TH), другого оборудования и услуг. Стоимость заказа составила 143,4 млн. долл. Как ожидается, AT-6TH будут приняты на вооружение ВВС Таиланда в 2024 году.

Унификация T-6TH с AT-6TH "Вольверин" составляет около 85%, что упростит эксплуатацию, а также снизит затраты на обслуживание и поставку запасных частей.

Самолет-демонстратор AT-6E компании Beechcraft был показан на авиабазе "Кампхаенг Саен" в ноябре 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Таиланд
Продукция
Т-6 Texan-II
Компании
Beechcraft
Pilatus Aircraft
Textron
Проекты
2020-й год
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