Войти
Военное обозрение

«Винтовки имеют множество дефектов»: в испанской прессе заметили Cetme L на вооружении киевского режима

238
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Во время парада, организованного киевским режимом 24 августа по случаю «дня независимости», на вооружении украинских пограничников было замечено оружие, имеющее множество недостатков.

Скандальная испанская винтовка калибра 5,56 мм Cetme L появилась на Украине

- говорится в издании Infodefensa.

Как указывается, испанские войска не используют ее уже на протяжении двух десятилетий. Кроме того, Минобороны страны официально не сообщало о поставке этих винтовок.

Cetme L была выведена из состава вооруженных сил Испании в 1999 году после перехода на немецкое семейство G-36, которое в настоящее время используется военнослужащими сухопутных войск, ВВС и ВМС.

До этого Cetme находилась на вооружении Испании практически полвека. Первая модель увидела свет в начале 1950-х годов. Оружие со временем превратилось в версию Cetme C. Эта модель получила широкое признание в вооруженных силах благодаря своей надежности, точности, прочности и мощности, а также обрела международную известность.

Однако качество более поздних версий никогда не было прежним. И в конце концов Cetme L пришлось отозвать из-за множества дефектов: от проблем с механикой и магазинами до деформаций из-за нагрева или коррозии некоторых ее деталей. Часть этих винтовок после вывода из эксплуатации в 1999 году хранилась на складах ВС

- отмечается в испанской прессе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Похожие новости
30.08.2023
В Швейцарии сообщили, что в сентябре передадут Украине технику для разминирования
13.06.2022
Россия полностью дезориентировала НАТО на Украине
18.11.2020
Миссия провалилась: европейцы потеряли сразу два спутника
13.06.2013
Глобальные задачи безопасности
13.05.2013
Ан-124 доставил Т-90С в Перу
14.04.2010
Поможет ли нам оружием заграница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 03:59
  • 1
Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"
  • 31.08 03:14
  • 54833
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 20:07
  • 12
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 30.08 19:06
  • 5
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 30.08 18:43
  • 1
В России создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА
  • 30.08 18:31
  • 26
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 30.08 18:05
  • 1
ВСУ обеспечат прием польских подразделений на Украине по стандартам НАТО
  • 30.08 18:01
  • 2
Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"
  • 30.08 16:38
  • 2
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 30.08 16:38
  • 54
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 30.08 16:09
  • 0
Последние приготовления Польши к вооруженной агрессии
  • 30.08 15:07
  • 65
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 30.08 12:54
  • 1
«Все силы на защиту полуострова»: как оборонять Крым после угроз Киева уничтожать "все российское"
  • 30.08 10:59
  • 2626
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.08 05:42
  • 1
Дальность увеличилась в полтора раза: Южная Корея разработала новый 155-мм снаряд