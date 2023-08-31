«Винтовки имеют множество дефектов»: в испанской прессе заметили Cetme L на вооружении киевского режима

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Во время парада, организованного киевским режимом 24 августа по случаю «дня независимости», на вооружении украинских пограничников было замечено оружие, имеющее множество недостатков.

Скандальная испанская винтовка калибра 5,56 мм Cetme L появилась на Украине

- говорится в издании Infodefensa.

Как указывается, испанские войска не используют ее уже на протяжении двух десятилетий. Кроме того, Минобороны страны официально не сообщало о поставке этих винтовок.

Cetme L была выведена из состава вооруженных сил Испании в 1999 году после перехода на немецкое семейство G-36, которое в настоящее время используется военнослужащими сухопутных войск, ВВС и ВМС.

До этого Cetme находилась на вооружении Испании практически полвека. Первая модель увидела свет в начале 1950-х годов. Оружие со временем превратилось в версию Cetme C. Эта модель получила широкое признание в вооруженных силах благодаря своей надежности, точности, прочности и мощности, а также обрела международную известность.

Однако качество более поздних версий никогда не было прежним. И в конце концов Cetme L пришлось отозвать из-за множества дефектов: от проблем с механикой и магазинами до деформаций из-за нагрева или коррозии некоторых ее деталей. Часть этих винтовок после вывода из эксплуатации в 1999 году хранилась на складах ВС

- отмечается в испанской прессе.