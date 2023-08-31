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ТАСС

СМИ: дорогостоящие германские танки Leopard оказались уязвимыми перед вооружениями РФ

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Украинский Leopard 2A4 с блоками динамической защиты «Контакт-1»
Украинский Leopard 2A4 с блоками динамической защиты «Контакт-1».
Источник изображения: Picture source Screen Shot Twitter account Praise The Steph

Журналист Виргиль Цолиом в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщил, что российским военным удалось уничтожить танк Leopard 2 стоимостью в несколько миллионов долларов "всего одной противотанковой ракетой, выпущенной из гранатометов РПГ-7", цена которой не превышает $500

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Боевые действия на Украине доказали, что дорогостоящая продукция оборонного концерна Rheinmetall уязвима перед вооружениями российской армии. Такое мнение выразил журналист Виргиль Цолиом в статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Автор отмечает, что концерн продвигал свои танки Leopard в первую очередь "как настоящее чудо-оружие в борьбе со старыми моделями", стоящими на вооружении российской армии. "Однако большой отдачи от них нет", - считает Цолиом. Журналист ссылается на сообщения с мест боевых действий, согласно которым российским военным удалось уничтожить танк Leopard 2 стоимостью в несколько миллионов долларов "всего одной противотанковой ракетой, выпущенной из гранатометов РПГ-7", цена которой не превышает $500.

По словам автора, общее впечатление об эффективности танковой продукции Rheinmetall портят также отчеты о том, что "вывести из строя дорогостоящие танки может не только бюджетное малогабаритное оружие, но и старые мины". По его словам, такие сообщения касательно производительности германских военных машин заставляют усомниться в заявлениях западных комментаторов, что "отдельные единицы боевой техники могут переломить ход украинского конфликта".

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. ФРГ является вторым поставщиком вооружений после США. В начале августа газета Welt со ссылкой на собственные подсчеты информировала, что власти Германии затягивают отправку обещанного Украине в мае пакета военной помощи. И официальные, и неофициальные источники подтверждают, что Берлин отправил Киеву лишь 10 танков Leopard 1 из 110 обещанных весной, уточняет издание.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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