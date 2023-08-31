"Даже винты разные". Названы причины, почему F-16 не спасут ВСУ от провала

Дания и Нидерланды поставят Украине истребители F-16, но даже это не поможет ВСУ, пишет Milliyet. Российские самолеты Су-35 и МиГ-31 превосходят F-16. Более того, украинцы просто не справятся с обслуживанием и управлением западной техникой, особенно в условиях боя.

В то время как украинский военный конфликт продолжается со всей своей неистовостью, начали обсуждаться возможные сценарии того, как решение Дании и Нидерландов отправить истребители F-16 на Украину повлияет на ситуацию на фронте. Фотограф и исследователь Джем Догут поделился важной информацией о текущем состоянии F-16, которые планируется поставить на Украину, процессе подготовки пилотов и обслуживающего персонала, отметив: "Даже резьба винтов разная".

Президент Украины Владимир Зеленский при каждом удобном случае заявляет, что его стране нужны истребители F-16 американского производства для противостояния превосходству России в воздухе. На прошлой неделе он посетил Нидерланды и Данию, которые в мае текущего года согласились возглавить усилия по поставке F-16 на Украину и обучению пилотов ВСУ с обслуживающим персоналом. В заявлении в социальных сетях после этих визитов Зеленский отметил: "Мы договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. Это только начало".

Но в каком состоянии F-16, которые планируется поставить на Украину? Сколько времени займет подготовка летчиков к боевым действиям и обучение обслуживающего персонала? Смогут ли самолеты изменить ход военного конфликта? Фотограф и исследователь Джем Догут (Cem Doğut) побеседовал с milliyet.com.tr об истребителях, которые будут поставлены, и возможных проекциях последних событий.

"Не думаю, что F-16 самих по себе будет достаточно"

Джем Догут отметил, что F-16, находящиеся на вооружении Дании и Нидерландов, – это первая произведенная модель "А". Далее он рассказал о текущем состоянии истребителей, которые планируется поставить на Украину: "Эти самолеты со временем были модернизированы. Усовершенствованные в рамках программы “MLU” (Mid-Life Update / среднесрочная программа модернизации) истребители достигли практически того же уровня, что и F-16, используемые в настоящее время военно-воздушными силами Турции. Так что мы можем назвать эти самолеты современными и обновленными. Они не обладают такими передовыми системами, как истребители, подлежащие модернизации в рамках программы “VIPER”, однако они находятся практически в таком же состоянии, как и самолеты, которыми располагаем мы".

Эксперт считает, что любой самолет сам по себе едва ли может оказать влияние на ход боевых действий. "Чтобы самолеты могли спокойно летать, их необходимо направлять с земли. Другими словами, нужно активно использовать не только радары самолета, но и те, что находятся на земле, – пояснил он. – Базы, на которых будут дислоцированы самолеты, должны быть защищены от возможных российских атак. Это непростые задачи".

Джем Догут продолжил: "Преимущество Украины будет в авиационных боеприпасах, предоставленных западными странами. США и ЕС передали Украине различные типы управляемых боеприпасов и крылатые ракеты воздушного базирования. Украинская авиация стала способной стрелять этими снарядами, но не могла использовать данные вооружения максимально эффективно. В этом, возможно, заключается самая большая польза от F-16. То есть на западном самолете вы можете более эффективно использовать западные боеприпасы. Однако, как я уже сказал, если вы спросите, изменит ли F-16 сам по себе ход военного конфликта, я думаю, что нет. Ведь если мы посмотрим на противоположную сторону, то увидим, что у русских в качестве перехватчиков есть такие самолеты, как Су-35 и МиГ-31. Их радары превосходят те, что используются F-16, которые будут получены из Нидерландов и Дании. Опять же, если говорить о ракетах класса “воздух – воздух”, то и в этом отношении русские располагают ракетами гораздо большей дальности. Если российские силы сумеют эффективно использовать имеющиеся у них радары или самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, то теоретически они смогут отслеживать F-16".

"Обучение при нормальных условиях продлится как минимум год"

Отметив, что обычно пилот должен пройти обучение по подготовке к бою на новом самолете, Джем Догут прокомментировал: "При нормальных условиях вы должны обучаться как минимум год. Потому что дело не только в управлении самолетом. Вам необходимо изучить системы этого самолета, то, как вы будете воевать с только что полученными боеприпасами. Стандарт подготовки летчиков в мире работает следующим образом. Пилоты, завершившие обучение на учебных самолетах и заслужившие право летать, начинают проходить обучение на истребителе, который будет использоваться в дальнейшем. После завершения этой подготовки начинается тренировка боевой готовности на том же самолете. Таким образом, просто уметь летать на F-16 недостаточно. Вам нужно уметь пилотировать F-16 будучи подготовленными к бою, а для этого нужно долго тренироваться". Так что впереди продолжительный процесс подготовки пилотов, которые будут управлять F-16, поставленными на Украину, добавил эксперт.

"Подготовка обслуживающего персонала может завершиться быстрее, чем летчиков, но, разумеется, это не тот процесс, который займет один-два месяца, поскольку между западной и российской системами существуют серьезные различия", – обращает внимание Джем Догут.

"Существует множество несоответствий, к которым необходимо привыкнуть как обслуживающему персоналу, так и пилотам, – объяснил эксперт. – Например, в российских самолетах используется метрическая система. К примеру, когда пилот смотрит на высотомер перед собой, он видит данные в метрах. Однако в западных самолетах используются футы. Одно уже это способно вызвать замешательство. Летя на F-16, вы, допустим видите на высотомере “десять тысяч”, и при этом сильно ошибетесь, если посчитаете, что это десять тысяч метров, потому что на самом деле вы, грубо говоря, на высоте трех тысяч метров. С точки зрения технического обслуживания есть различия в топливе для самолетов. Например, наша пилотажная эскадрилья “Турецкие звезды” (Türk Yıldızları), отправившись на шоу в Москву, взяла с собой свое топливо. Ведь используемое в России топливо, хотя и похоже, не абсолютно идентично, и у вас могут возникнуть проблемы. Есть еще много таких различий, больших и маленьких. Даже резьба винтов, используемых в самолетах, разная, и вам нужен другой набор инструментов".

"Я не думаю, что в нынешней инфраструктуре Украины есть что-то подобное, хотя они могут ее создать. Но могут ли они защитить ее? Украина в настоящее время имеет возможность обслуживать имеющиеся самолеты на нескольких базах. У нее достаточно оборудования в этом смысле. Но, что касается F-16, вы, наверное, сможете эксплуатировать эти самолеты на одной-двух базах. Россия в этих условиях обнаружит место дислокации истребителей с помощью спутников, самолетов-разведчиков и разведки на земле", – отметил Джем Догут.

"Я думаю, Румыния и Польша примут активное участие"

Обращая внимание на некоторые страны, упоминаемые на этапе подготовки, чтобы Украина могла эксплуатировать поставленные F-16, собеседник газеты рассказал о возможном развитии событий: "Хотя в этой связи в настоящее время в средствах массовой информации упоминается прежде всего Греция, на самом деле Россия и Греция не так уж и далеки друг от друга. Напротив, в религиозном смысле они очень близки. Так какими же в таком случае будут отношения между этими двумя странами? Здесь также присутствуют политические балансы. Нидерланды и Дания в этом смысле являются “беззаботными” странами, потому что они далеки от региона, где происходит военный конфликт. С этой точки зрения я думаю, что Украина прежде всего будет получать помощь от Польши и Румынии. Ведь эти страны тоже перешли с российских самолетов на западные и являются соседями Украины. Поэтому в плане поддержки и помощи, мне кажется, эти две страны выйдут на передний план больше, чем Греция".

Напомнив, что с начала военного конфликта на западных границах Украины летают натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, Джем Догут привел следующие подробности: "Самолеты, которые планируется поставить на Украину, принадлежат странам НАТО. Другими словами, они способны связываться с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, принадлежащими НАТО, через такие сети обмена данными, как Link-11 и Link-16. А это может позволить украинским F-16 увидеть более широкую картину в воздухе. Это, конечно, станет фактором силы и позволит им более эффективно использовать имеющиеся западные вооружения. Тем не менее, на мой взгляд, F-16 не тот самолет, который изменит ход военного конфликта. Ведь есть самолеты, превосходящие его. Другое дело, если бы Украине предоставили F-15 или “Рафаль” (Rafale). Возьмем, к примеру, “Рафаль”. Радиолокационные системы этих истребителей и их способность запускать ракеты “Метеор” (Meteor) позволяют им поражать цели с большего расстояния. Если в будущем Украине будут переданы такие системы вооружения, тогда могут произойти события, способные изменить ход конфликта".

"Возможен рынок для Турции"

Добавив, что Турция является одной из ведущих стран мира по опыту эксплуатации F-16, Джем Догут сказал: "Если мы посмотрим на отношения Турции с Россией и Украиной, я не думаю, что какая-либо поддержка Киева со стороны Анкары может оказываться открыто. В ходе таких событий, как зерновой коридор и обмен пленными, мы также видели, насколько важны отношения Турции с обеими сторонами. В военном конфликте мы стараемся держаться максимально нейтрально. Однако, если мы посмотрим на сведения, которые находят отражение и в открытых источниках, то увидим, что мы являемся одной из стран, оказывающих значительную военную поддержку Украине. Не думаю, что США захотят вклада со стороны Турции в этом плане, потому что страна, которая создает нам проблемы даже в покупке F-16, не одобрит поддержку с нашей стороны для других государств в этом вопросе. А кроме того, не захочет, чтобы мы настолько выходили на первый план".

По мнению эксперта, часть украинцев, отвечающих даже если не за полеты, то за техническое обслуживание, может пройти обучение в Турции, или Киев после получения F-16 может приобрести боеприпасы у Анкары. "Ранее мы отправили на Украину много боеприпасов, что было подтверждено и отражено в открытых источниках, – напомнил Джем Догут. – Наряду с этим Корпорация механической и химической промышленности и TÜBİTAK-SAGE имеют опыт производства боеприпасов".

"В этом смысле Украина может стать для нас рынком, но я не уверен, насколько открыто мы можем это делать. Как я уже сказал, как США, так и Европа на фронте, сформированном против России, сейчас уделяют основное внимание Греции и Польше. Турция раньше была главной страной, сдерживающей Россию на южном фланге НАТО, однако сейчас в силу политических причин эту функцию пытаются передать Греции. И, скорее всего, именно поэтому в контексте подготовки украинских солдат упоминается Греция", – закончил эксперт.

Автор: Огузджан Атыш (Oğuzcan Atış)