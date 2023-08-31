Производитель французских истребителей Rafale расширяет их выпуск

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Уже на протяжении десяти лет США блокируют экспорт боевых самолетов из РФ, угрожая заинтересованным в них странам вторичными санкциями. На этом фоне серьезно просели продажи российских истребителей за рубеж. Это позволило французскому Rafale занять часть освободившейся таким образом ниши на мировом рынке. При этом Париж пытается представить этот «успех» как свободный выбор клиентов.

Rafale дает альтернативу тем, кто не хочет покупать российские и американские самолеты

- приводит издание SavunmaSanayiST слова Эрика Траппье, главы компании Dassault Aviation, выпускающей французские истребители.

С его слов, благодаря такой «альтернативе» производственные мощности заняты заказами до 2032 года, в то время как прибавляются новые заявки, в связи с чем принято решение расширять выпуск Rafale. Как он пояснил, Индия в ближайшее время приобретет еще 26 истребителей; Индонезия воспользовалась опционом и увеличила свой заказ на 24 машины.

В настоящее время к покупке предлагается самая современная модификация истребителя Rafale F3-R, оснащенная, в частности, РЛС с АФАР; ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности Meteor; модулем лазерного наведения Thales Talios, который позволяет давать целеуказание боеприпасам класса «воздух-земля».

При этом компания параллельно ведет работы над проектом истребителя следующего поколения FSAC, который планируется создать в партнерстве с Германией и Испанией.