Армия США хочет использовать роботов-собак в качестве носителей нового стрелкового оружия

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Бхаванджот Сингх, старший научно-технический менеджер американского армейского командования по развитию боевых возможностей (DEVCOM), впервые упомянул о возможном оснащении четырехногого беспилотного наземного транспортного средства Vision 60 (Q-UGV) производства Ghost Robotics армейской винтовкой Next Generation Squad Weapon.

Армия США уже экспериментировала с установкой карабина M4A1 на Q-UGV. Но испытания новой винтовки Sig Sauer XM7 ознаменуют новый рубеж в использовании беспилотных роботов, призванных имитировать некоторые навыки лучшего друга человека.

Уникальная способность собаки заключается в способности преодолевать различные типы местности, по которым колесные транспортные средства могут не пройти

- прокомментировал Сингх.

Винтовка XM7 и ее родственное оружие, автоматическая винтовка XM250, использующая боеприпасы калибра 6,8 мм, были приняты на вооружение в рамках программы NGSW в 2022 году для замены карабина M4 и автоматического оружия M249 Squad соответственно. Хотя XM7 уже пользуется популярностью среди сил специальных операций США, некоторые солдаты выразили обеспокоенность тем, что XM7 слишком велика и тяжела, чтобы эффективно функционировать в качестве стандартной пехотной винтовки.

Между тем, роботы-собаки, такие как Vision 60 Q-UGV, становятся все более распространенным приспособлением в вооруженных силах США, выполняя такие функции, как усиление безопасности периметра на различных объектах, расширение возможностей разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки (ISTAR) для войск в отдаленных районах. С их применением уже даже выполняли некоторые задачи по обезвреживанию боеприпасов.

Хотя полуавтономные и дистанционно управляемые оружейные платформы уже вошли в арсенал вооруженных сил США, перспектива вооружения роботов-собак и отправки их на враждебную территорию вместе с американскими войсками вызвала споры в робототехнической отрасли.

Несколько компаний, занимающихся робототехникой, в том числе ведущая фирма Boston Dynamics, в октябре прошлого года опубликовали письмо, призывающее американских военных воздерживаться от использования этих технологий в качестве оружия.