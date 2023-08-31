Польша выпустила первую деталь фюзеляжа истребителя F-16

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29 августа польская компания PZL Mielec продемонстрировала первую выпущенную ей деталь фюзеляжа истребителя F-16 – одного из элементов задней части корпуса самолета.

Как пояснили в руководстве фирмы, в настоящее время она производит собственными силами 50% деталей для конструкции фюзеляжа; однако локализация будет увеличена до 70-80%.

Мы постоянно расширяем наши компетенции

- пояснили в компании.

В целях подготовки производства был капитально модернизирован весь цех площадью 14 тыс. кв. м. В нем сейчас работают 200 человек, из которых 70 занято непосредственно на производстве. Остальные трудятся в логистической, технической и транспортной сферах. На данный момент заказано около 50 корпусных конструкций для F-16.

Спрос на самолеты F-16 очень большой, поэтому можно предположить, что заявки на конструкции для них также будут динамично расти

- прогнозируют в компании.

PZL Mielec планируется введение в строй новых мощностей, предназначенных для производства деталей к вертолету Black Hawk [приобретены у США для замены Ми-17] и самолету M28 [польская модификация Ан-28].

На вооружении ВВС Польши состоят 48 F-16C/D. При этом производство деталей для конструкции фюзеляжа является самой низко технологичной нишей в самолетостроении и не даст стране никаких возможностей для поддержания в строю американских истребителей собственными силами. Несмотря на это в польской прессе рассуждают о планах постепенного перехода к выпуску национального боевого самолета.