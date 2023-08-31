Посольство РФ назвало новый пакет помощи Киеву верхом лицемерия

Посольство РФ в Вашингтоне 30 августа назвало верхом лицемерия решение США направить очередной пакет военной помощи Украине.

«Анонсированная поставка обанкротившемуся режиму (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского снарядов для РСЗО HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов — верх лицемерия. Тем более когда чиновники объясняют военное содействие заботой о народе Украины», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.

По мнению дипломатов, США не намерены отказываться от концепции «борьбы с Россией до последнего украинца».

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о выделении США нового пакета военной помощи Украине. Стоимость передаваемого в рамках данного пакета вооружения составит $250 млн.

Как указал госсекретарь Энтони Блинкен, Киев получит снаряды для систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские снаряды. Кроме того, Пентагон выделит Украине средства для разминирования и запасные детали.

При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что новый пакет военной помощи США Украине не включает в себя кассетные боеприпасы. По ее словам, Пентагон располагает средствами для помощи Киеву по меньшей мере до конца сентября.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.