На Западе признали, что передача Киеву истребителей F-16 не станет панацеей

Передача Киеву F-16 не станет панацеей, сообщает CNN. На тренировку пилотов уйдут месяцы— не считая времени для изучения английского. Кроме того, хваленые истребители за 10 лет не выполнили ни одну из поставленных целей и никогда не сталкивались с мощной российской ПВО.

Тим Листер

Орен Либерманн

После долгих месяцев напряженного лоббирования президент Украины Владимир Зеленский ликует: Нидерланды, Норвегия и Дания передадут украинским ВВС истребители F-16.

Во многих отношениях F-16 американского производства — идеальная машина для украинцев. Это многоцелевой самолет: он может обеспечивать войскам прикрытие с воздуха, наносить удары по наземным целям, вести воздушный бой с самолетами противника и перехватывать ракеты. В составе европейских ВВС много таких машин, и они постепенно их списывают. Есть в наличии запасные части, и кроме того, на F-16 можно использовать различные системы вооружения.

Украина остро в них нуждается. Русские обладают превосходством в воздухе, особенно на южном фронте, и это замедляет темпы украинского контрнаступления, а ВСУ несут тяжелые потери. Имея необходимое вооружение, F-16 смогут сдержать российские истребители-бомбардировщики и не дадут им приблизиться к полю боя.

Но когда F-16 начнут совершать боевые вылеты? Это зависит от множества переменных. Программы обучения, которое начинается только сейчас. Создание необходимой инфраструктуры обеспечения. Типы применяемого оружия. Существует тонкая грань между настоятельной необходимостью принять F-16 на вооружение ВСУ и тщательной подготовкой, без которой использовать этот самолет по максимуму будет невозможно.

А еще возникает вопрос о том, сколько нужно F-16, чтобы переломить обстановку на поле боя. Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали передать Украине свыше 60 самолетов. Но часть из них придется использовать для обучения, и кроме того, существует цикл обслуживания и ремонта.

Пресс-секретарь украинских ВВС полковник Юрий Игнат считает, что две эскадрильи по 12 самолетов в каждой постепенно начнут менять положение дел.

Но в реальном мире F-16 никогда не сталкивались с российской ПВО. Крайне важно поставить для этого истребителя оптимальную задачу.

"Идея о том, что F-16 будут летать над линией фронта и тем самым обеспечат выход из тупика, просто очень далека от действительности. Это слишком опасно, — сказал старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан (Mark Cancian). – У русских очень мощная система ПВО".

Быстрое обучение

Уже началось обучение первых групп украинских летчиков, которое проходит в Дании, Румынии и США (Греция также предложила готовить пилотов). На это уйдет больше трех-четырех месяцев, о которых говорили ранее. Дело в том, что украинские летчики не обладают опытом управления западными боевыми самолетами.

Во-первых, существует большая разница между базовой подготовкой (взлет, полет, посадка) и боевой работой в составе группы самолетов в пределах досягаемости хорошо защищенных российских средств ПВО.

Один пилот F-16 рассказал репортеру онлайнового военного издания War Zone, что самолет интуитивно понятен. "Заводишь двигатель, даешь газ, идешь на взлет и летишь".

"Но, чтобы научиться воевать на нем, научиться применять ракеты – на это уйдет около шести месяцев", — признал полковник Игнат.

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил: "Шесть-семь месяцев – это минимальный срок, и это надо серьезно учитывать".

Но даже такие оценки излишне оптимистичны. Когда западные летчики переучиваются с других машин на F-16, у них уходит около девяти месяцев, чтобы полностью его освоить и достичь высокого уровня подготовленности. И сюда не входит время на отработку конкретных боевых задач. Кроме того, компоновка кабины F-16 совсем не такая, как у МиГ-29 советской эпохи, на котором чаще всего летают украинские летчики-истребители.

И к этому надо добавить время на изучение английского языка. Игнат говорит, что примерно 30 украинских летчиков достаточно хорошо владеют английским. Это абсолютный минимум, чтобы укомплектовать две эскадрильи.

Будут и другие задачи. Во-первых, надо научиться применению западного оружия, скажем, ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM, которые способны поражать российские самолеты на удалении. Плюс в том, что украинские пилоты уже научились использовать западные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM на своих МиГ-29.

По словам Кансиана, проблема в том, что им придется переучиваться на самолет, в котором множество совершенно неизвестных им систем. Плюс к этому, у США и НАТО совершенно иной подход к войне в воздухе, нежели был у Советов.

Сложные в обслуживании и ремонте

Хотя F-16 эффективен, он требует гораздо больше обслуживания и ремонта, чем среднестатистический истребитель советской эпохи. Ремонтировать и обслуживать этот самолет украинцам будет не менее сложно, чем летать на нем.

Кансиан рассказал Си-Эн-Эн, что на один летный час F-16 нужно 16 часов обслуживания. Кроме того, летать на нем очень дорого, поскольку один летный час стоит почти 27 тысяч долларов.

"У F-16 десятки тысяч деталей, — сказал Кансиан. – И придется налаживать их поставки на Украину, чтобы, когда самолет садится и заруливает в ангар, было все необходимое для его подготовки к следующему вылету, все запчасти были под рукой".

В прошлом году вышел доклад Главного контрольно-финансового управления, в котором написано, что F-16 – один из самых сложных в обслуживании самолетов из состава ВВС США. За предыдущие 10 лет он не выполнил ни одну из поставленных перед ним целей.

Американские официальные лица с большой осторожностью говорят о воздействии F-16 на обстановку в зоне боевых действий и о масштабах необходимой подготовки.

Командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер (James B. Hecker) говорит, что F-16 появится на Украине не раньше будущего года. А в этом месяце он рассказал средствам массовой информации: "Он не станет панацеей. Украинцы не начнут внезапно сбивать российские С-400, только потому что у них появятся F-16".

По словам Хекера, настоящего мастерства достаточное количество летчиков достигнет через четыре-пять лет.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл (Frank Kendall) подтвердил такую оценку, сказав: "F-16 обеспечат украинцам постепенное наращивание возможностей, какими они сейчас не обладают. Но никакого драматического и кардинального поворота ждать не приходится".

Мотивация

Одно из главных преимуществ F-16 украинцы видят в том, что он сможет сдержать самый мощный боевой самолет русских — Су-35, который своими управляемыми авиабомбами наносит большие потери украинским сухопутным войскам.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук сказал на прошлой неделе, что успех F-16 в борьбе с Су-35 вынудит русских убрать эти самолеты подальше, и тогда контрнаступление наберет темпы.

Безусловно, украинцы не раз удивляли западных военных мастерским применением дальнобойной артиллерии, систем ПВО и поставленных странами НАТО танков.

Кендалл недавно сказал: "Думаю, я никогда не видел более мотивированных людей, которые хотят воевать и хотят добиться перелома".

Однако мотивация нужна не только летчикам, но также инженерам и техникам.

Администрация Байдена проявляет крайнюю осторожность и не привлекает американских военнослужащих и контрактников к боевым действиям на Украине. Поэтому американские техники вряд ли появятся на тамошних аэродромах.

Вместо этого будет налажена видеосвязь в режиме телеконференции, и это существенно поможет украинцам ремонтировать многие западные системы. Это очень важное звено в работе.

Украинские ВВС уже давно работают над совершенствованием и защитой аэродромов, где будут размещаться F-16.

Русские в качестве приоритетной задачи рассматривают уничтожение ЗРК Patriot, но особых успехов в этом деле не добиваются (российские военные уже уничтожили под Киевом пять американских ЗРК Patriot. – Прим. ИноСМИ). Истребители F-16 станут намного более соблазнительной и ценной целью, которую они попытаются уничтожать крылатыми ракетами в ходе ударов по аэродромам, зенитными ракетами и авиационными системами в воздухе.

Если русские добьются какого-то успеха, сказал Кансиан, то украинцы и их союзники столкнутся с серьезными проблемами.

"Люди поймут, что они теряют технику. Но если они будут терять ее очень быстро и очень заметно, это вызовет разочарование и уныние", —заявил он.

Последний раз F-16 был сбит в бою в феврале 2018 года. Это был израильский самолет, а сбили его сирийские зенитчики (российскими системами ПВО).

Украинские летчики, летая на незнакомых самолетах в тщательно обороняемом воздушном пространстве, столкнутся с более серьезной угрозой в виде современных российских систем ПВО, включая С-400. Это самая новая и самая боеспособная российская ракета класса "поверхность – воздух".

Так или иначе, вводить такую ценную технику в бой надо без спешки. И даже если первые F-16 весной будущего года начнут боевые вылеты, на земле к тому времени очень многое может измениться.