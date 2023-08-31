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Известия.ru

Глава МО Украины потребовал у Польши деньги за невыполненные заказы

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Стрингер

Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за военные заказы

Польские компании должны вернуть Киеву деньги за невыполненные военные заказы. Такое мнение 29 августа высказал глава министерства обороны Украины Алексей Резников.

В интервью изданию «Украинская правда» он пояснил, что некоторые производители военного снаряжения не смогли удовлетворить запросы Киева. В частности, Резников упомянул предприятие Alfa.

«Эта компания предлагала нам другие типы снарядов, мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. А потом нам либо их поставят, либо мы потребуем вернуть платеж», — сказал он.

Министр добавил, что оборонное ведомство также судится с некоторыми другими иностранными партнерами, которые не выполнили свои обязательства по поставкам.

Накануне газета Financial Times сообщила, что западные страны стремятся поставлять на Украину устаревшие танки Leopard 1, чтобы не тратить собственные запасы более современных моделей. При этом авторы статьи указывают на то, что Leopard 1 обладает тонкой броней, которая делает его уязвимым на равнинной местности.

21 августа советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заметил, что, поставляя Киеву в основном старую технику, Запад создает условия для развития своего военно-промышленного комплекса. При этом Гагин обратил внимание на то, что Украина в будущем будет обязана оплатить всё, что ей передали, поскольку это «не подарки».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
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