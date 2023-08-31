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ТАСС

Орбан считает Трампа способным завершить конфликт на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo, file

Премьер-министр Венгрии отметил, что на своем посту бывший президент США поддерживал контакты с Китаем, КНДР и Россией и "проводил лучшую внешнюю политику за последние десятилетия"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Завершение конфликта на Украине возможно при возвращении Дональда Трампа на пост президента США. Такое мнение высказал в интервью журналисту Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Премьеру задали вопрос, что бы он сделал на месте нынешнего президента США Джо Байдена в качестве следующего шага в конфликте на Украине. "Мир, немедленно", - сказал Орбан. "Верните Трампа, это совершенно точно был бы выход, - добавил премьер. - Его можно критиковать по многим причинам, но он проводил лучшую внешнюю политику за последние десятилетия".

Орбан напомнил, что Трамп поддерживал контакты с Китаем, КНДР и Россией, добился прогресса в признании Израиля арабскими странами и не начал ни одного вооруженного конфликта. "Трамп - это человек, который может спасти западный мир, а возможно, и человеческое существование на этой планете. Это мое личное убеждение", - добавил премьер.

Интервью опубликовано на странице Карлсона в соцсети X (ранее Twitter). 

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Страны
Венгрия
Израиль
Китай
КНДР
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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