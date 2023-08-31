Главный страх Байдена подтолкнет его к скорейшим переговорам с Россией

США не отказались от помощи Украине — разрешение на поставки F-16 тому подтверждение, пишет профессор Сёдзи Муцудзи в статье для Yahoo News Japan. Однако есть веский повод считать, что вскоре Байден настоит на переговорах с Россией, уверен он, и это страх президента перед грядущими выборами.

— США изменили свою прежнюю позицию и разрешили поставить Украине самолеты F-16, способные наносить удары по территории России;

— В то же время администрация Байдена стремится к мирным переговорам с Москвой — к большому недовольству Киева;

— В преддверии президентских выборов, которые состоятся в США в следующем году, Байдену как никогда необходимо скорейшее прекращение конфликта на Украине, поскольку его рейтинги падают.

Администрация Байдена, которая поддерживает Украину, в то же время находится под давлением — от нее требуют перейти к мирным переговорам с Россией. Таково направление, в котором движется американское общественное мнение.

Решение предоставить F-16

18 августа агентство Reuters сообщило, что США одобрили поставку Украине истребителей F-16.

Это один из основных самолетов американской армии, который стоит на вооружении многих стран — членов НАТО. Вашингтон дал согласие на то, что часть из них Киеву предоставят Амстердам и Копенгаген.

Это решение приветствовал президент Украины Владимир Зеленский, который назвал его поистине историческим и заявил, что воздушный щит страны теперь станет еще прочнее.

Действительно, этот шаг имеет весьма важное значение.

Украинское правительство ранее уже просило передать ему F-16 для противодействия авиации противника, но США по разным причинам отказывались это делать. Причина заключалась в том, что в случае нападения ВСУ на территорию России фронт может расшириться еще больше.

Именно поэтому Соединенные Штаты осторожно подходили к вопросу о поставке не только самолетов F-16, но и ракет большей дальности, включая вооружения класса "земля-земля" ATACMS.

Изменения в американской политики можно рассматривать как результат того, что Украина, которая активизировала атаки на территорию России с помощью беспилотников, склоняет Вашингтон к усилению военного давления на Москву.

Вероятный старт эксплуатации — начало следующего года

Между тем Украина не может ввести F-16 в строй мгновенно. Дело в том, что подготовка ее пилотов еще не завершена.

Сообщается, что обучение уже ведется в 11 странах, но, по данным агентства Reuters, которое опросило голландских и датских официальных лиц, его окончание ожидается только в начале следующего года.

Политика США такова: "Мы приступим к отправке F-16, как только подготовка летчиков будет завершена". Это означает, что истребители не будут поставлены и брошены в бой прямо сейчас.

Сомнительно, что президент Байден продолжит последовательно усиливать военное давление на Москву в ближайшие месяцы до момента отправки F-16.

Дело в том, что американское правительство, как предполагается, параллельно с оказанием поддержки Украине ведет переговоры с Россией о заключении мирного соглашения к концу года.

Неофициальная секретная встреча представителей США и России

Как передавал в прошлом месяце американский телеканал NBC, в апреле, когда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находился в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира ООН, для участия в заседании Генеральной Ассамблее, с ним связался представитель Белого дома.

Согласно сообщению, на тайной встрече с Лавровым присутствовали Ричард Хаас, экс-глава Совета по международным отношениям, аналитического центра, оказывающего значительное влияние на решения американских властей, Чарльз Капчан, бывший ответственным в Совете национальной безопасности (СНБ) за европейские дела, и Томас Грэм, эксперт по российскому направлению.

Хотя можно усомниться в том, что лица, не занимающие государственные должности, могут проводить подобные консультации, такие неофициальные встречи — это обычная дипломатическая практика.

Переговоры, которые проводят теневые стороны, называются "двойными". Суть в том, что лица, не находящиеся на официальных постах, имеют преимущество в виде большей свободы действий.

В апреле Капчан и Грэм совместно опубликовали в журнале Foreign Affairs статью под заголовком "Западу нужна новая стратегия на Украине". В ней предлагается создать вокруг границы между Украиной и Россией демилитаризованную зону и убрать оттуда войска, чтобы вывести вооруженный конфликт из тупика.

Хотя эти три персоны и Белый дом хранят молчание о тайных переговорах с Лавровым, о подобных встречах с участием вышеуказанных лиц нередко сообщалось и в других странах.

В мае газета The Washington Post сообщила, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, находясь с секретным визитом в Киеве, обсуждал с украинскими официальными лицами возможность проведения мирных переговоров с Россией до конца года.

Бернс в данном случае не проводил "двойные переговоры", так как он занимает государственную должность, но у него есть опыт подготовки к сложным дипломатическим встречам в качестве главы ЦРУ.

Чего Байден боится больше всего

Мирные переговоры с Россией — непопулярный вариант в США и других развитых державах.

Донецк и Луганск, расположенные на востоке Украины, объявили о своем отделении в феврале прошлого года, и тогда Россия признала их независимость, фактически рассматривая области как свои протектораты (указанные области вошли в состав России на основании результатов законных референдумов, — Прим. ИноСМИ). Прекращение огня в условиях активных боевых действий может привести к принятию этого статус-кво.

Именно поэтому президент Владимир Путин в прошлом часто призывал к мирному диалогу с Украиной, но Владимир Зеленский неизменно их отвергал.

Игнорирование политики киевского правительства и организация политических переговоров стали бы для Вашингтона и других развитых держав не чем иным, как компромиссом.

Кроме того, в связи с восстанием частной военной компании "Вагнер" в России наметилось ослабление путинского режима (фейковая информация, неудавшийся мятеж фактически доказал авторитет действующих властей в России, — Прим. ИноСМИ). Поэтому телеканал NBC, разведавший о секретной встрече с Лавровым в апреле, также сообщил, что многие эксперты сомневаются в необходимости вести диалог на данном этапе.

Тем не менее Запад и раньше часто предлагал Украине переговоры, опасаясь третьей мировой войны и негативного влияния конфликта на экономику. Сейчас администрация Байдена, скорее всего, начнет настаивать на скорейшем прекращении боевых действий как никогда активно.

Главная причина заключается в том, что американское общественное мнение настроено против Байдена.

Падение поддержки Украины

По данным глобальной исследовательской компании IPSOS, в конце 2022 года 45% американских респондентов заявили, что торговля с Россией должна быть ограничена, даже если цены на энергоносители и продукты питания будут расти и дальше.

Это на 11% меньше, чем в марте-апреле прошлого года, сразу после начала вооруженных действий. В США наряду с Великобританией эта цифра продемонстрировала самое большое падение среди всех развитых держав (для сравнения: в Японии в то же время этот показатель составлял 45%, что ниже на 4%).

В отличие от Японии и Европы, Соединенные Штаты к концу прошлого года полностью ограничили импорт российского газа, однако в связи с сохраняющейся высокой инфляцией недовольство этим фактом растет.

Соответственно, упала и поддержка населением администрации Байдена. По данным опроса, проведенного в середине августа агентством Associated Press и Чикагским университетом, за текущую экономическую политику выступают только 36% респондентов.

Кроме того, как показал тот же опрос, лишь 24% участников хотели бы, чтобы Байден победил на президентских выборах в 2024 году, в то время как 30% высказались за возвращение экс-президента Трампа (многие сторонники Трампа не хотели помогать Украине).

Такие внешние факторы, как пандемия нового коронавируса и конфликт на Украине, существенно влияют на текущую экономическую ситуацию, но нельзя сказать, что политика Байдена никак не связана с происходящим.

Размер помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с февраля прошлого года, когда вспыхнули вооруженные действия, по конец мая текущего года, по оценкам, превысил 75 миллиардов долларов.

В результате финансирование Украины стало одним из главных вопросов на промежуточных выборах в конгресс в ноябре прошлого года. Хотя демократы Байдена сохранили преимущество в сенате, республиканцы, делающие ставку на бюджетную дисциплину, получили большинство мест в палате представителей.

Пожары на Гавайях и Украина

Кроме того, лесные пожары в Мауи (Гавайи), начавшиеся 8 августа, стали причиной для яростной критики [правительства]: объявленная администрацией Байдена сумма в 700 долларов на домохозяйство, выделенная на помощь пострадавшим семьям, несоизмеримо мала по сравнению с колоссальными средствами, отправленными Украине.

В 2024 году в США состоятся президентские выборы, и гонка кандидатов начнется в конце этого года. Однако рейтинг доверия Байдена упал до такого уровня, что переизбрание главы государство находится под угрозой.

Не только Байден, а любой американский президент больше всего внимания уделяет общественному мнению в стране, а не России или Китаю. Для Байдена, стремящегося как можно скорее восстановить государственную экономику, заключение мирного соглашения с Москвой к концу этого года имеет большое значение.

Безусловно, дальнейший ход развития событий непредсказуем. Но именно поэтому нет никаких гарантий, что США будут идти у Украины на поводу в 100% случаев.

Оглядываясь на прошлое, можно заметить, что крупные державы в конечном итоге нередко игнорируют мнение стран, которых они ранее поддерживали. У США тоже есть подобная история отказов от местных партнеров по своим собственным причинам — как во время вьетнамской войны с коммунистической угрозой, так и во время вторжения в Афганистан с акцентом на опасность терроризма.

Практически не вызывает сомнений тот факт, что в течение следующего года Соединенные Штаты будут все больше концентрироваться на внутренней политике. Вероятно, за развитием этой тенденции будут внимательно следить не только Китай и Россия, но и американские союзники.

Автор: Сёдзи Муцудзи (Syoji Mutsuji) — доктор наук в области международных отношений. Преподает в университете города Йокогама, университете Мэйдзи Гакуин и университете Такусёку. Проводит исследования многочисленных вопросов в сфере международных отношений. Основной областью его интересов является Африка. Автор многих книг.