Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что стратегия НАТО на Украине не привела к желаемому результату, пишет Breitbart. Он отметил, что наблюдается обратный эффект вопреки ожиданиям Запада: Россия не капитулирует, а санкции не привели к ощутимым последствиям для ее экономики.

Комментируя состояние прокси-конфликта между НАТО во главе с Америкой и Москвой, бывший итальянский лидер заявил, что стратегия “непрерывных военных поставок” на Украину и “логика эскалации” не помогли лидерам-глобалистам достичь заявленных целей.

По его мнению, после полутора лет с начала инициированной Владимиром Путиным специальной военной операции пришло “время провести честный анализ” ситуации, а не поддаваться “оптимистичным оценкам, преобладающим на Западном фронте и подпитываемым оглушительной, но поверхностной милитаристской пропагандой”.

Вместо “ожидаемого военного поражения России” произошло обратное, сказал итальянец, отметив: “Не было разгрома российской армии в Бахмуте, не было распада ее военных подразделений, не было отступления при украинском контрнаступлении <…> Возможность внутренней дестабилизации в России рухнула перед лицом укрепления лидерства Путина и роста внутреннего консенсуса”.

Далее Конте заявил, что экономические и финансовые санкции, введенные США и ЕС против Москвы, не толкнули ее ни к банкротству, ни к экономической изоляции, а Путину с помощью экономического блока БРИКС даже удалось расширить международное влияние.

Экс-премьер указал, в частности, на отсутствие лидерства со стороны Брюсселя, отметив, что конфликт продемонстрировал “неспособность Евросоюза выработать эффективную общую стратегию и проявить самостоятельное политическое и экономическое лидерство, подчеркнув, напротив, подчинение наших правителей Соединенным Штатам”.

Однако в идею “поражения для всех” входит также и Москва, поскольку вместо ожидаемой быстрой победы над гораздо более слабым противником Путин “оказался вовлеченным в дорогостоящий во всех отношениях конфликт, столкнувшись с личным обвинением в совершении преступлений против человечности и угрозой собственной роли на международной арене”.

“Какие реалии преобладают над нагнетаемыми военной пропагандой банальными прогнозами спустя полтора года конфликта? Реальность такова, что родину покинули более шести миллионов украинцев. Реальность такова, что с лица земли стерты целые города и обширные территории, и в ближайшие годы нам придется помогать в их восстановлении с привлечением европейских финансов, причем на одном лишь начальном этапе сумму оценивают в 50 миллиардов евро”.

Пост Джузеппе Конте, который возглавлял Италию с 2019 по 2021 год, продемонстрировал контраст между возглавляемой им партией "Движение пяти звезд" (M5S) и воинственной позицией его преемницы Джорджи Мелони.

Несмотря на то, что в политическом плане Мелони идет рука об руку со сторонниками мира по всей Европе, причем даже внутри собственного коалиционного правительства, в отношении России она занимает жесткую позицию сообразно неолиберальному консенсусу Берлина, Брюсселя и Парижа.

Непрерывная поддержка военных действий на Украине на фоне страданий ее народа из-за высоких цен на газ и инфляции способна еще сильнее дестабилизировать правительство Мелони, на которое и без того обрушивается шкал критики за неспособность противостоять растущему миграционному кризису в Средиземноморском регионе.

Комментарии читателей:

LuciusAnnaeusSeneca

Разумеется, Конте может такое говорить. Его политическая карьера завершена, он вообще может высказываться как душе угодно. Да, некоторое время назад итальянские военные пришли к такому выводу. Вероятно, к нему же пришло и большинство министерств обороны стран НАТО. Посмотрим, последует ли кто-нибудь примеру Конте.

Mark O

Конте вторит Трампу. Ключ ко всему здесь — КОРРУПЦИЯ. Он забыл упомянуть Байденов, а ведь именно на Украине они отмывали деньги.

silent_pilot

Он вообразил себя новым Чемберленом. В начале Второй мировой войны европейцы также довольно быстро сдались. Типично для них.

Eff Tupp

Цель НАТО состояла, очевидно, в том, чтобы уничтожить украинцев, предоставив им ровно столько помощи, чтобы замедлить продвижение России, но не победить. Теперь, когда более половины населения Украины эмигрировало навсегда, а оставшиеся мужчины боеспособного возраста убиты или искалечены, НАТО придется взять на себя руководство всеми операциями и предоставить необходимые силы для ведения тотальной войны, иначе Украина отойдет России целиком.

LostTreasures

Бывший премьер-министр Италии высказывает обоснованные соображения, которые разделяют многие в Италии, Европе и США. Бессмысленный конфликт, подпитываемый жадностью, высокомерием и амбициями, забирает множество невинных жизней.

CensoredNoLefty

Где же поражение для всех? Китай и БРИКС в целом стали сильнее. А украинские олигархи с беженцами — богаче, чем могли мечтать, а все благодаря нашим с трудом заработанным налоговым деньгам.

GDub

Он правда так думает? Победителей здесь не предвидится, а конфликт будет продолжаться вечно до тех пор, пока США готовы финансировать Украину.

Автор статьи: Курт Зиндулка (Kurt Zindulka)