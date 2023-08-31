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ТАСС

ЦПК планирует использовать самолет-лабораторию Ил-76МДК как минимум до 2030 года

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Ил-76МДК
Ил-76МДК.
Источник изображения: © Пресс-служба ОАК

Начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов отметил, что необходимость разработки и создания аналогичного самолета обсуждают, однако ничего конкретного по этому вопросу пока нет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК, входит в Роскосмос) планирует использовать для тренировок на невесомость существующий самолет-лабораторию Ил-76МДК как минимум до 2030 года. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов.

"Обсуждение необходимости разработки и создания аналогичного самолета (аналогичного Ил-76МДК - прим. ТАСС) у нас есть и идет, но конкретных планов пока нет. Это уникальный и, наверное, самый дорогостоящий самолет, который мы используем. У нас все-таки еще есть ресурс и по времени, и по режимам невесомости. По нашим расчетам, он еще года до 2030 полетает", - отметил Харламов.

По словам начальника ЦПК, конкретного разговора, на какой самолет менять Ил-76МДК, пока нет. Однако этот вопрос поднимали во время обсуждения перспектив с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым. "Мы такой вопрос обсуждали. Мы говорим о том, что в перспективе потребуется замена", - добавил он.

Самолет-лаборатория Ил-76МДК создали на базе серийного военно-транспортного Ил-76МД. Он отличается усиленной конструкцией фюзеляжа, крыла, адаптацией топливной, масляной и гидравлической систем к работе в условиях невесомости. В передней части грузовой кабины установлены рабочие места руководителя испытательно-тренировочной бригады, бортовых инженеров-испытателей и бортового врача. Пол лабораторного отсека устелен мягкими матами из негорючего материала, правый и левый борта салона закрыты травмобезопасными панелями.

За полет продолжительностью полтора часа Ил-76МДК выполняет в среднем 10 режимов кратковременной невесомости. Максимальное количество режимов в одном полете - 20. Максимальная положительная перегрузка - 2g. 

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