Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российский бронеавтомобиль АМН -590911 "Спартак", получив 57-мм автоматическую пушку, теперь может уничтожать противника, находящегося на расстоянии 7000 метров.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Причем, это могут быть как воздушные, так и наземные цели, в том числе легкобронированные, такие как бронетранспортеры "Страйкер" или боевые машины пехоты "Мардер" и "Бредли".

Впрочем, не поздоровится и танку, если несколько снарядов попадут в ходовую часть. Тогда прощайте опорные катки и гусеничные ленты. Обездвиженный "Абрамс" можно будет добить уже другими средствами, например "Ланцетами".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Вес такой колесной самоходки - 22500 кг. Боекомплект - 144 снаряда. Колесная формула - 6х6. Вместимость - пять человек. Мощность двигателя - 312 л.с. Запас хода - 1000 км. Глубина преодолеваемого брода - 1,5 метра.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Новый трехосный бронеавтомобиль демонстрировался в этом месяце в подмосковном парке "Патриот" в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия- 2023".