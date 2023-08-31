Войти
Вестник Мордовии

Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"

289
1
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российский бронеавтомобиль АМН -590911 "Спартак", получив 57-мм автоматическую пушку, теперь может уничтожать противника, находящегося на расстоянии 7000 метров.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Причем, это могут быть как воздушные, так и наземные цели, в том числе легкобронированные, такие как бронетранспортеры "Страйкер" или боевые машины пехоты "Мардер" и "Бредли".

Впрочем, не поздоровится и танку, если несколько снарядов попадут в ходовую часть. Тогда прощайте опорные катки и гусеничные ленты. Обездвиженный "Абрамс" можно будет добить уже другими средствами, например "Ланцетами".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Вес такой колесной самоходки - 22500 кг. Боекомплект - 144 снаряда. Колесная формула - 6х6. Вместимость - пять человек. Мощность двигателя - 312 л.с. Запас хода - 1000 км. Глубина преодолеваемого брода - 1,5 метра.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Новый трехосный бронеавтомобиль демонстрировался в этом месяце в подмосковном парке "Патриот" в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия- 2023".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Stryker
Похожие новости
22.08.2023
"С этим решили не считаться". ВСУ ввели в бой элитные резервы
17.08.2023
Остатки кратки: ВФУ вынуждены вводить в бой последние стратегические резервы
08.08.2023
Сквозь броню и бетон. Как российские ПТРК применяются в спецоперации
17.01.2020
Против 100 беспилотников: Boeing тестирует новейшую лазерную пушку
26.09.2019
Новый американский легкий танк: Griffin II или модернизированный М8?
09.11.2016
США быстро закупают норвежскую технологию после российского вторжения: им нужна бoльшая ударная сила (Teknisk Ukeblad, Норвегия)
22.12.2011
«Вампир» и «Ковбой» просятся в строй
1 комментарий
№1
31.08.2023 03:59
Начало положено, главное вернуть 15км дальность и подрыв дистанционно при установленном пролете снаряда мимо цели.
Ладно, первые 100 машин отправим в Нигер, завод по выпуску боеприпаса там же, завод бпла само-собой, уран нам продадут бартером за вооружение и продовольствие с гсм.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 03:59
  • 1
Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"
  • 31.08 03:14
  • 54833
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 20:07
  • 12
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 30.08 19:06
  • 5
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 30.08 18:43
  • 1
В России создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА
  • 30.08 18:31
  • 26
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 30.08 18:05
  • 1
ВСУ обеспечат прием польских подразделений на Украине по стандартам НАТО
  • 30.08 18:01
  • 2
Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"
  • 30.08 16:38
  • 2
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 30.08 16:38
  • 54
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 30.08 16:09
  • 0
Последние приготовления Польши к вооруженной агрессии
  • 30.08 15:07
  • 65
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 30.08 12:54
  • 1
«Все силы на защиту полуострова»: как оборонять Крым после угроз Киева уничтожать "все российское"
  • 30.08 10:59
  • 2626
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.08 05:42
  • 1
Дальность увеличилась в полтора раза: Южная Корея разработала новый 155-мм снаряд