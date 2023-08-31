WSJ указала на истощение запасов Storm Shadow и SCALP у Киева

WSJ: у Киева к октябрю могут закончиться запасы Storm Shadow и SCALP

У Киева к октябрю могут закончиться запасы британских Storm Shadow и французских SCALP. Об этом 29 августа написала газета The Wall Street Journal.

«В зависимости от уровня трат у Киева к октябрю могут закончиться запасы крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG», — говорится в статье.

Отмечается, что Украине необходимы дальнобойные ракеты ATACMS и крылатые ракеты Taurus. По информации газеты, стране требуется поддержка в течение следующих шести недель, чтобы у нее был реальный шанс на прорыв, который изменит ход боевых действий.

Ранее, 26 августа, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что настроен оптимистично в вопросе поставок Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву. По его мнению, поставка этих ракет Украине не затянется на долгое время.

22 августа посол Украины во Франции Вадим Омельченко подтвердил передачу Парижем Киеву первой партии ракет SCALP. Он добавил, что поставки будут продолжены.

Париж решил передать Киеву ракеты SCALP 11 июля. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, страна поможет Украине защищать свою территорию.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Парижа является целенаправленным шагом в сторону эскалации украинского конфликта.

11 мая в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.