Business Insider сообщил о тестировании Киевом новых наземных дронов

Business Insider: в Киеве заявили, что протестировали новые виды наземных дронов

На Украине прошли испытания новых моделей наземных беспилотников, созданных при поддержке США. Об этом во вторник, 29 августа, пишет издание Business Insider.

Согласно имеющейся информации, экспериментальная технология включает турель удаленного управления и дрон со взрывным устройством. Разработчики представили колесные и гусеничные транспортные средства с видеокамерами, средствами обработки сигналов и установками для ведения огня.

Создание данных устройств проходило при участии подразделения министерства обороны США, занимающегося инновациями. Дроны планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие недели.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что украинские военные разбирают некоторые кассетные боеприпасы, поставляемые США, ради создания снарядов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Там же отмечалось, что в настоящий момент ВСУ активно используют тактику сбрасывания импровизированных бомб с имеющихся в наличии дронов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.