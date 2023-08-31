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Новый пакет американской военной помощи Украине на 250 миллионов долларов

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Министерство обороны США 29 августа 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 250 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет около 43,5 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 45 млрд долл.

Пуск противотанковой управляемой ракеты TOW из полученной от США боевой машины пехоты M2A2 ODS-SA Bradley вооруженных сил Украины в ходе боевых действий в Запорожской области, август 2023 года (с) социальные сети

Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 45-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- старые авиационные управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder класса "воздух-воздух" малой дальности для использования в качестве зенитных ракет [предположительно, в составе зенитных ракетных систем NASAMS];

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 105-мм и 155-мм артиллерийские выстрелы;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin и "другие противотанковые системы" и выстрелы к ним;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- 70-мм неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70;

- более 3 млн патронов для стрелкового оружия и ручные гранаты;

- бронированные медицинские машины и медицинские машины на базе автомобилей HMMWV;

- противоминное оборудование;

- подрывные заряды для разминирования;

- запасные части и другое полевое имущество.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
BGM-71 ТOW
Bradley
GMLRS
HIMARS
HMMWV
Hydra-70
Javelin ПТРК
NASAMS
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