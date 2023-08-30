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ТАСС

Украина намерена до конца года произвести и закупить до 200 тыс. БПЛА

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Источник изображения: REUTERS/ Sofiia Gatilova

Как сообщили в Киеве, правительство уже заключило контракты на $688 млн из $1,09 млрд, выделенных на закупку беспилотников

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Украины планируют организовать производство или закупить за этот год до 200 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных моделей. Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь.

"Когда мы начинали этот проект, мы ставили задание [произвести и закупить] около 200 тыс. дронов, - сказал он в эфире информационного марафона, который транслируют несколько украинских телеканалов. - Приблизительно 180-200 тыс. дронов за этот год точно будет".

По словам Щиголя, правительство Украины уже заключило контракты на 25 млрд гривен ($688 млн) из 40 млрд гривен ($1,09 млрд), выделенных на закупку БПЛА. По этим контрактам должно быть произведено 22 тыс. ударных БПЛА, и примерно 15 тыс. из них уже переданы Вооруженным силам Украины.

Однако глава Спецсвязи признал, что армия в среднем за сутки теряет до 45 разведывательных беспилотников, есть большие потери и ударных БПЛА. "Это и наиболее простые Mavic, Matrice, и большие профессиональные дроны украинского и иностранного производства. Поэтому ими невозможно обеспечить в таком количестве одновременно, их столько не производят ни в мире, ни на Украине", - заключил он. 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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