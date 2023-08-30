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Военное обозрение

«Щиты защищали от осколков снаряда»: в западной прессе оценили испытания КАЗ «Афганит» на танке Т-14

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Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе обратили внимание на испытания комплекса активной защиты «Афганит», установленного на танке Т-14, сделав вывод о продолжающемся совершенствовании новейшего российского ОБТ.

Как указывается в издании Altair, тестирование было призвано оценить эффективность радарных и оптоэлектронных датчиков, входящих в состав КАЗ и отвечающих за обнаружение угроз, а также контратакующих боеприпасов, призванных собственно поражать летящие в сторону танка снаряды.

Внимание привлекает использование толстых щитов, установленных перед корпусом танка. Они предназначены для защиты машины от повреждений осколками снаряда, уничтоженного контратакующими средствами

- отмечается в издании.

В ходе указанных испытаний требовалось удостовериться в эффективности поражения боеприпасов, поэтому, как полагает автор, повреждение танка осколками было бы излишним.

Тестирование системы проводится в рамках заключительных этапов испытаний перед внедрением Т-14 в серийное производство. Однако это [развертывание выпуска Т-14] кажется маловероятным из-за сложности этих танков, что нежелательно в условиях военного производства

- полагает автор, видимо, считая, что Минобороны РФ делает ставку на поставки в войска более простых в производстве и эксплуатации Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М.

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