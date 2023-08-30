На Украине провели полевые тесты разработанных для ВСУ наземных роботизированных платформ

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия уже в ближайшей перспективе намерена поставить на вооружение наземные роботизированные системы, способные участвовать в боевых действиях в качестве средств огневой поддержки, а также выполнять другие функции. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

На Украине провели полевые тесты разработанных для ВСУ наземных беспилотников, свои разработки представили как государственные, так и частные компании, в том числе и небольшие. Всего было представлено 25 роботизированных платформ, способных выполнять функции огневой поддержки, доставки боеприпасов, эвакуации раненых с поля боя, а также саперные функции.

Технологии и инновации — ключ к нашей победе. Эти революционные решения позволят получить преимущество на поле боя и спасти жизни наших воинов. Уже скоро они помогут военным эффективнее уничтожать врага

- заявил Федоров.

Источник изображения: topwar.ru

Особый интерес у немногочисленных зрителей вызвали именно боевые установки, вооруженные пулеметами. Также демонстрировались установки РЭБ, видимо для борьбы с беспилотниками, а также роботы, способные доставлять мины по указанным координатам.

Как заявляется, Украина "делает ставку" на развитие роботизированных платформ с дальнейшим их внедрением в структуру ВСУ. В Киве намерены создать "современную армию", во всем соответствующую стандартам НАТО. Отмечается, что ряд разработанных платформ уже испытывается в боевых условиях на фронте. Ранее сообщалось, что ВСУ получили для испытаний наземный робот, способный доставить танковую мину ТМ-62 под днище бронетехники и уничтожить ее.