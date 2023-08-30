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ТАСС

Эксперт заявил, что час полета на F-16 обойдется Украине в $27 тыс.

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: REUTERS/ Piroschka van de Wouw

Кроме того, использование этих истребителей слишком опасно из-за высокой эффективности российских систем противовоздушной обороны, отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований США Марк Кансиан

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Использование американских истребителей F-16 на передовой на Украине слишком опасно из-за высокой эффективности российских систем противовоздушной обороны. Об этом заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований США (Center for Strategic and International Studies) Марк Кансиан.

"Идея того, чтобы F-16 летали над линией фронта, просто нежизнеспособна - это слишком опасно, - сказал он в интервью телеканалу CNN. - Российские системы противовоздушной обороны очень трудно преодолимы".

Помимо этого, указал эксперт, в F-16 "десятки тысяч деталей", которые должны будут непрерывным потоком поставляться Киеву, чтобы обеспечивать работоспособность истребителей. Он также отметил, что час полета американского истребителя обходится в $27 тыс., а на один час полета приходится 16 часов технического обслуживания.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Украине. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, из них 6 поступят на Украину до начала следующего года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой являлся ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что Россия воспримет передачу Украине истребителей, одна из модификаций которых может нести ядерное оружие, как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере". 

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