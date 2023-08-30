Азаров считает, что Украина не найдет ресурсы для мобилизации 3 млн человек

По словам бывшего украинского премьера, для этого у Киева нет ни людей, ни вооружения

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Украины даже при поддержке Запада не смогут организовать мобилизацию 3 млн человек, для этого нет ни людей, ни вооружения. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя публикацию немецкой газеты Die Welt о необходимости мобилизовать до 3 млн человека для достижения успеха в противостоянии с Россией.

"Сегодня по факту нет 3 млн, которые они смогут мобилизовать, это раз. Второе - возможности организационные, материально-технические у киевского режима отсутствуют, чтобы обеспечить эти 3 млн хотя бы стрелковым оружием", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live". Экс премьер-министр добавил, что Запад также "трехмиллионную армию не способен вооружить".

Азаров считает, что у Киева есть возможность мобилизовать еще до 400 тыс. человек. "Я не думаю, что это для них будут проблемы, потому что действуют они жестко", - добавил бывший премьер-министр. При этом он допустил, что это окажется одной из последних волн массовой мобилизации, так как ресурс для этого будет исчерпан.

В опубликованной на сайте Die Welt статье говорится, что на Украине по-прежнему проживает более 30 млн человек, а общая численность вооруженных сил может достигать 3 млн человек. Автор статьи считает, что с такой войсковой мощью Киев мог бы "выигрывать битвы и освободить свою территорию старомодным способом - в войне на истощение, как в большинстве европейских войн за независимость".