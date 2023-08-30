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ТАСС

Индийский аппарат обнаружил серу на поверхности Луны

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Источник изображения: EPA-EFE/ ISRO

Поиски водорода продолжаются, сообщила Индийская организация космических исследований

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Индийский луноход "Прагьян", доставленный на спутник Земли посадочным модулем миссии "Чандраян-3", передал информацию о наличии серы в почве на южном полюсе Луны. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Прибор лазерный спектроскоп [LIBS, Laser Induced Breakdown Spectroscope] на борту лунохода однозначно подтверждает присутствие серы (S) на поверхности Луны вблизи южного полюса в ходе первых в истории исследований в этом месте", - говорится в сообщении ISRO в соцсети X (ранее Twitter).

Космическое ведомство указывает, что, как и ожидали индийские ученые, также обнаружено присутствие Al (алюминия), Ca (кальция), Fe (железа), Cr (хрома), Ti (титана), Mn (марганца), Si (кремния) и O (кислорода). "Поиски водорода (H) продолжаются", - отмечает ISRO.

Лазерный спектроскоп был разработан в лаборатории электрооптических систем ISRO в Бангалоре, указывает ведомство.

Луноход "Прагьян" ("познание", "мудрость") проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Как сообщили индийские ученые, в районе южного полюса спутника обнаружены выходы породы, которые могут многое рассказать об образовании Луны. Кроме того, экспедиция должна продолжить начатые индийской орбитальной станцией "Чандраян-1" поиски воды на спутнике Земли. Полученные данные уже позволяют предположить, что замерзшая вода присутствует в некоторых кратерах. Если лед будет обнаружен, ученые получат уникальную возможность проанализировать и лучше понять историю появления воды в Солнечной системе.

23 августа спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на южном полюсе Луны. 

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