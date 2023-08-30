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Военное обозрение

Ракета Meteor слишком дорогая: на Западе началась разработка нового изделия класса «воздух-воздух»

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Источник изображения: topwar.ru

Япония, Британия и Италия заключили трехстороннее соглашение о партнерстве в создании ракеты класса «воздух-воздух» следующего поколения, традиционно обосновав сотрудничество «угрозами» со стороны России и Китая. На данный момент разработка нового изделия находится на стадии проектирования.

Новая ракета сможет обеспечить улучшенные характеристики при потенциально более низкой стоимости по сравнению с существующей Meteor

- заявляется в западной прессе.

По состоянию на 2019 год стоимость одной УР Meteor составляла 2 млн евро. В России, создавая ее аналог в лице К-77ПД, сочли в итоге изделие слишком дорогим и свернули проект, ограничившись созданием более дешевой ракеты К-77М. На Западе также оказались недовольными ценой Meteor и намерены добиться ее оптимизации.

Как Meteor, так и К-77ПД в отличие от обычных ракет «воздух-воздух» используют прямоточный воздушно-реактивный двигатель для поддержания тяги на скоростях, превышающих 4 Маха, тем самым увеличивая свою дальность и эффективность. Оба изделия имеют радиолокационную ГСН с АФАР, что увеличивает устойчивость к помехам и коэффициент перехвата.

При создании замены Meteor «трио» указанных стран намерено усовершенствовать радиолокационные системы для улучшения обнаружения целей; использовать полупроводниковые элементы из нитрида галлия для повышения эффективности радара; обеспечить интеграцию с другими платформами, например, с БПЛА; разработать новый двигатель для увеличения дальности полета и скорости ракеты.

Как ожидают в Токио, новая ракета будет совместима с будущими японскими истребителями 6-го поколения, хотя конкретные технические детали (как самолета, так и УР) еще предстоит доработать.

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Страны
Италия
Китай
Россия
Япония
Проекты
АФАР
БПЛА
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