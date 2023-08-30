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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

ВСУ обеспечат прием польских подразделений на Украине по стандартам НАТО

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ВСУ обеспечат прием польских подразделений на Украине по стандартам НАТО
ВСУ обеспечат прием польских подразделений на Украине по стандартам НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

На предыдущей неделе завершилась подготовка новой группы украинских военнослужащих на базе польского Центра подготовки к международным миссиям в городе Кельце.

В частности до военнослужащих ВСУ довели натовские стандарты в рамках организации гражданско-военного сотрудничества. Кроме того, был рассмотрен порядок подготовки инфраструктуры в интересах развертывания и функционирования центров гражданско-военного сотрудничества, приема воинских подразделений, а так же работе с гражданским населением в условиях вооруженного конфликта.

Указывается, что в процессе обучения был взят за основу опыт участия военнослужащих НАТО в зарубежных миссиях по поддержанию безопасности, обучению и содействию восстановлению в таких регионах, как Афганистан, Ирак, Ливан, Сомали и Косово.

Отметим, что в 2001 году в Афганистане находилось лишь небольшое количество американских военнослужащих, но уже в 2010 году их численность составила более 100 тысяч человек.

Скорее всего, Украину ожидает аналогичная перспектива. В настоящее время Польша, с согласия своих иностранных союзников, готовится к осуществлению международной "миротворческой миссии". Этот процесс начнется с развертывания польско-украинских центров гражданско-военного сотрудничества, а затем поэтапно будет введен так называемый литовско-польско-украинский корпус.

Сергей Острына

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Страны
Афганистан
Ирак
Ливан
Польша
Сомали
США
Украина
Проекты
NATO
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