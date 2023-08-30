Украина начала применять картонные дроны-камикадзе из Австралии

С марта 2023 года австралийская компания SYPAQ поставила на Украину сотни картонных беспилотников Corvo Precision Payload Delivery System (Corvo PPDS), которые быстро собираются и пролетают до 120 км. Их использовали для ведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и в качестве «приманки». Теперь появилась информация, что украинские военные впервые применили продукцию SYPAQ в ударных целях, атаковав российский аэродром. Об этом 27 августа рассказал у себя в Telegram-канале Fighterbomber российский военный летчик в отставке Илья Туманов.

Эксперт отметил, что указанный дешевый БПЛА может нести 4-5 кг полезной нагрузки и использоваться в качестве дрона-камикадзе.

Двигатель может быть электрический. Основная особенность этого дрона – его модульность и одноразовость, ибо сделан он почти полностью из пропитанной воском бумаги и резинок, что вкупе делает его практически незаметным для РЛС

– уточнил он.

Блогер-военлет добавил, что в ночь на 27 августа украинские военные применили «кучу» таких БПЛА самолетного типа, причем как с БЧ, так и пустые аппараты для отвлечения внимания расчетов ПВО.

Не знаю точно, какие движки стояли на дронах, но если стояли «электрички», то запускали их не из Украины. Защита тут стандартная. Глушилки GPS сигнала, частот «Старлинка» и известных частот управления дронами. Пулеметы с трассерами и прицелами ночного видения и теплаками. Прожектора. Ну и конечно габионы, мешки с песком и сетки, где это возможно

– подытожил Fighterbomber.

Заметим, что практически в одно и то же время украинские околовоенные паблики начали распространять информацию, что в ночь на 27 августа сотрудники военной контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ «успешно отработали бобовну», атаковав военный аэродром Халино рядом с международным аэропортом города Курск. Якобы дроны-камикадзе «попали» по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди «пораженных» целей – радары комплекса С-300 и два «Панциря». При этом практически все БПЛА долетели до своих целей, зафиксировано «минимум 13 взрывов».

Практически нет сомнений, что описанное украинской стороной является очередной информационной провокацией, так как Минобороны России официальных заявлений не делало по данному поводу. Кроме того, сравнение спутниковых снимков военного аэродрома Халино в Курске от 19 и 27 августа показало, что никаких видимых разрушений и попаданий от дронов-камиказде там также нет.

27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей

– сообщило Минобороны России.