Украина начала применять картонные дроны-камикадзе из Австралии

С марта 2023 года австралийская компания SYPAQ поставила на Украину сотни картонных беспилотников Corvo Precision Payload Delivery System (Corvo PPDS), которые быстро собираются и пролетают до 120 км. Их использовали для ведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и в качестве «приманки». Теперь появилась информация, что украинские военные впервые применили продукцию SYPAQ в ударных целях, атаковав российский аэродром. Об этом 27 августа рассказал у себя в Telegram-канале Fighterbomber российский военный летчик в отставке Илья Туманов.
Эксперт отметил, что указанный дешевый БПЛА может нести 4-5 кг полезной нагрузки и использоваться в качестве дрона-камикадзе.
– уточнил он.
Блогер-военлет добавил, что в ночь на 27 августа украинские военные применили «кучу» таких БПЛА самолетного типа, причем как с БЧ, так и пустые аппараты для отвлечения внимания расчетов ПВО.
– подытожил Fighterbomber.
Заметим, что практически в одно и то же время украинские околовоенные паблики начали распространять информацию, что в ночь на 27 августа сотрудники военной контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ «успешно отработали бобовну», атаковав военный аэродром Халино рядом с международным аэропортом города Курск. Якобы дроны-камикадзе «попали» по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди «пораженных» целей – радары комплекса С-300 и два «Панциря». При этом практически все БПЛА долетели до своих целей, зафиксировано «минимум 13 взрывов».
Практически нет сомнений, что описанное украинской стороной является очередной информационной провокацией, так как Минобороны России официальных заявлений не делало по данному поводу. Кроме того, сравнение спутниковых снимков военного аэродрома Халино в Курске от 19 и 27 августа показало, что никаких видимых разрушений и попаданий от дронов-камиказде там также нет.
– сообщило Минобороны России.