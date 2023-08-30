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Газета.ru

Военный эксперт указал на "преувеличенные" характеристики ракеты "Нептун"

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Источник изображения: gazeta.ru

Украинская противокорабельная ракета "Нептун" не представляет серьезной угрозы для Черноморского флота. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Он отметил, что большая часть подобных вооружений разрабатывается Киевом на базе советских технологий.

"Довольно спорный вопрос о дальности поражения этой ракеты, потому что украинская сторона заявляла и про 200, и про 300 километров, но, мне кажется, это в большей степени преувеличенные технические характеристики", - сказал эксперт.

Он также напомнил, что украинская сторона заявляла, что именно "Нептун" применялся против крейсера "Москва", а также против других кораблей российского военного флота, однако все эти данные никак не подтверждались официально.

29 августа Министерство обороны России сообщило, что система противовоздушной обороны сбила ракету «Нептун» в зоне проведения специальной военной операции. Также, по данным ведомства, удалось перехватить два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее российские военные сообщили о предотвращении террористического акта со стороны ВСУ.


Вячеслав Душин

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Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
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