Глава «Ростеха» отметил бессилие санкций перед развитием отечественного авиастроения

Чемезов: санкции затруднили работу, но не смогли остановить развитие отечественного авиастроения

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что санкции не могут остановить развитие отечественного авиастроения. Так он прокомментировал во вторник, 29 августа, первый полет российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами.

«Санкции затруднили работу, но они не могут остановить развитие отечественного авиастроения. Первый полет обновленного SJ-100 — еще одно свидетельство того, что основные авиационные программы выходят на финишную прямую», — приводит слова Чемезова пресс-служба «Ростеха».

По его словам, шаг за шагом отечественные конструкторские бюро и заводы доказывают, что справляются с государственными задачами.

«У страны будут крылья. Массовые поставки новых самолетов стартуют уже в 2024 году», — отметил Чемезов.

Первый полет отечественного SJ-100 состоялся ранее в этот день. Самолет изготовил производственный центр ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре. Полет длился 54 минуты на высоте до 3 тыс. м и скорости до 343 км/ч.

Всего в нем заместили около 40 систем и агрегатов. Самолет SJ-100 станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся на данный момент самолетов типа Superjet.