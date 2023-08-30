В Швейцарии сообщили, что в сентябре передадут Украине технику для разминирования

Общая стоимость этих технических средств составляет 1,2 млн франков (более $1,35 млн), уточнил Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Швейцария, имеющая нейтральный статус, передаст в сентябре властям в Киеве дистанционно управляемую гусеничную машину для разминирования, грузовик с прицепом и запчасти на три года. Общая стоимость этих технических средств составляет 1,2 млн франков (более $1,35 млн), сообщил Федеральный департамент (министерство) обороны, защиты населения и спорта.

В сообщении говорится, что военное ведомство передаст украинской службе по чрезвычайным ситуациям дистанционно управляемую машину для разминирования в "зонах, загрязненных с начала конфликта минами, кассетными боеприпасами и остатками военной взрывчатки". "Помимо гусеничной машины, способной обезвреживать противопехотные мины, в состав [передаваемых Киеву технических средств] входит грузовик с прицепом и партия запасных частей на три года", - отметили в Берне. Машину для разминирования в оборонный департамент 29 августа передал фонд Swiss Digger. В сентябре ассоциация Van For Life доставит эту технику на Украину. В свою очередь фонд Swiss Digger организует обучение украинских специалистов на месте. Цель предпринятой Швейцарией акции состоит в том, чтобы "сделать операции по разминированию в Украине более безопасными, быстрыми и эффективными".

В июне власти в Берне сообщил, что с лета прошлого года швейцарское военное ведомство "поддерживает обучение украинских гражданских властей гуманитарному разминированию", организуя курсы в рамках "Партнерства ради мира" в сотрудничестве с Женевским международным центром гуманитарного разминирования (GICHD). При этом вооруженные силы Швейцарии несут расходы на проезд и проживание приглашенных украинских специалистов. Министерство обороны, кроме того, помогает финансировать учебную программу GICHD на Западной Украине.

В силу нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта текущего года подтвердило запрет на такой реэкспорт. Вместе с тем в парламенте на протяжении длительного времени ведутся дискуссии по этому вопросу. В 2022 году Швейцария не дала разрешение на реэкспорт вооружений и боеприпасов, которые она ранее поставила Германии, Дании, Испании.