Импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет

Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный Производственным центром ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. В соответствии с полетным заданием экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.

«Первый полет «Суперджета», созданного по программе импортозамещения систем и компонентов, – успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления Государственной корпорации «Ростех». Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Всего на импортонезависимом «Суперджете» было замещено порядка 40 систем и агрегатов.

«Сегодняшний полет «Суперджета» с российскими системами – это результат большого совместного труда конструкторской команды и заводского коллектива, которые в короткие в том числе и для мировой авиационной отрасли сроки разработали, собрали и подняли фактически новый самолет, – заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. – Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны. Мы доказали, в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий. Следующие амбициозные задачи – сертифицировать самолет в полностью российском облике и начать серийные поставки в авиакомпании».

В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный образец скоро начнет программу летных испытаний уже с отечественными двигателями ПД-8, которые в настоящее время проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

«Программа импортозамещения стартовала в 2019 году, и сегодня мы понимаем, насколько это решение было правильным и дальновидным. Этот самолет стал воплощением передовых наработок отечественного авиапрома с учетом опыта разработки, сертификации и эксплуатации более 200 самолетов Superjet за прошедшие годы. От старта эскизного проекта до первого полета прошло четыре года – учитывая объем конструкторских работ, это близкий к рекордному срок, на уровне ведущих мировых производителей. Столько же времени, например, ушло на создание A320neo, а на Boeing 737max – еще больше», — заявил заместитель генерального директора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.