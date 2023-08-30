ВМС Чили получили последний вертолет H-125

ЦАМТО, 29 августа. Командование ВМС Чили на военно-морской базе "Конкон" приняло пятый и последний легкий однодвигательный вертолет H-125 (национальное обозначение HH-50) производства компании Airbus Helicopters.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года компания Airbus Helicopters одержала победу в тендере на поставку ВМС Чили пяти новых легких вертолетов в рамках проекта Gaviota 1, предусматривающего замену устаревших UH-57B (списаны в июле 2022 года).

В ноябре 2019 года командование ВМС Чили заключило с Airbus Helicopters контракт на поставку первых двух H-125 с опционом на поставку дополнительных машин. Соглашение предусматривало полный пакет поддержки, включая технические консультации, поставку запасных частей и обучение персонала. На реализацию первого этапа проекта было выделено 6,7 млн. долл.

Новые вертолеты предназначены для поисково-спасательных операций, патрулирования и обеспечения безопасности на море, медицинской эвакуации, обеспечения связи, снабжения и базовой летной подготовки пилотов морской авиации.

Первый вертолет командование ВМС Чили официально приняло у Airbus Helicopters 22 декабря 2020 года. Две машины были поставлены в 2021 году, одна – в ноябре 2022 года.

Благодаря маневренности, наличию точек крепления на палубе и системе складывания лопастей, вертолеты H-125 могут применяться на борту кораблей. Вертолеты оснащены спасательным подъемником грузоподъемностью 205 кг.

H-125 оснащен двигателем Arriel 2D компании Safran Helicopter Engines, развивает максимальную скорость 287 км/ч, продолжительность полета – 3 часа, дальность полета – 653 км. Вертолет оборудован эргономичной кабиной, вмещающей двух пилотов и четырех пассажиров, спутниковой системой связи, энергопоглощающими сиденьями.

Согласно планам, новые вертолеты будут размещены на военно-морской базе "Конкон" вблизи Вальпараисо. Проект Gaviota 1 также предусматривает строительство в период с 2024 по 2025 год на базе "Конкон" ангара для них.