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США отменили секретный запуск ракеты с российским двигателем

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Старт ракеты Atlas V
Старт ракеты Atlas V с кораблем Boeing CST-100 Starliner в мае 2022 года (второй беспилотный тестовый полет). Что интересно, для «Атласа» миссия Boe-CFT станет одним из последних запусков, носитель уходит в историю. Но при этом же — первым пилотируемым стартом этой ракеты[.
Источник изображения: Reuters, Steve Nesius

Компания United Launch Alliance (ULA) отменила запуск тяжелой ракеты Atlas V с российским двигателем РД-180, которая должна была вывести на околоземную орбиту секретный космический аппарат NROL-107 Silent Barker в интересах Национального разведывательного управления и Космических сил США. Об этом сообщает NSF.

В ULA отметили, что пуск отложен «из соображений безопасности персонала, важной полезной нагрузки и приближающегося тропического шторма Идалия».

Издание пишет, что спутник «предоставит возможность искать, обнаруживать и отслеживать объекты с помощью космического датчика», то есть позволит наблюдать за деятельностью других космических аппаратов на геостационарной орбите.

NSF напоминает, что отложенный пуск стал бы 98-м в истории Atlas V и последним, совершенным ею в интересах Национального разведывательного управления.

Ранее обозреватель американского издания ArsTechnica Джон Тиммер заметил, что последний запуск средней ракеты Antares, на первой ступени которой установлена пара двигателей РД-181 российского производства, означает конец когда-то прекрасного примера сотрудничества России и США в космонавтике.

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Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
Atlas V
РД-180
Компании
ULA
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