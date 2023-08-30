«Ни один боеприпас не пробьет машину»: солдаты ВСУ оценили бронеавтомобиль LAVR

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Первые материалы, свидетельствующие о появлении на вооружении ВСУ бронеавтомобилей LAVR, были опубликованы в декабре 2022 года, хотя сообщается, что они были получены еще до начала СВО. Прошедшей зимой украинские солдаты тренировались на них в Припяти, превращенной киевским режимом в учебный полигон. Спустя 8 месяцев в ВСУ дали оценку данной машине, которая используется Корпусом морской пехоты США.

Как указывается в издании Army Recognition, LAVR был передан на оснащение одной из отдельных аэромобильных бригад ВСУ. Его характеристики, включая мобильность, прочную броню и огневую мощь, «сделали его важным активом бригады». Основное назначение машины состоит в транспортировке войск на передовые позиции, доставке боеприпасов и провизии, а также эвакуации раненых с поля боя.

Как заявил командир отделения ВСУ, хотя LAVR рассчитан на перевозку 8 солдат со снаряжением (включая водителя и командира), были случаи, когда она эвакуировала до 16 человек личного состава под сильным огнем противника:

Броня LAVR, способная противостоять пулям калибров 5,45 мм и 7,62 мм и осколкам, гарантирует, что ни один вражеский боеприпас не пробьет брешь в защите машины.

Со слов украинских военных, в полевых условиях бригада часто подвергается минометным и артиллерийским обстрелам. Тем не менее, бронемашина, оснащенная пулеметом Browning M2, неизменно обеспечивала защиту, особенно во время прямых столкновений с противником.

Созданный на шасси Toyota Land Cruiser 79 серии OEM, LAVR может быть снаряжен турелью с открытым верхом или дистанционно управляемым модулем, оснащенным пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм. Оборудованный дизельным двигателем V8 объемом 4,2 л, БА может развивать скорость 110 км/ч по дороге и 60 км/ч по бездорожью. Запас хода составляет в среднем 750 км.