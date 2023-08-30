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Военное обозрение

Японский генерал: Нынешнее состояние сил самообороны не позволяет быть готовыми к региональным и глобальным вызовам

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Источник изображения: topwar.ru

Япония, которая со времен Второй мировой войны, как и Германия мало внимания уделала наращиванию военной мощи, в том числе и из-за ограничений, наложенных странами-победительницами, теперь все больше наращивает свой военный потенциал, ссылаясь на международную ситуацию.

Однако значительный рост затрат на оборону страны все же не удовлетворяет некоторых японских высокопоставленных военных. Как пишет японское издание Nikkei Asia, недовольство нынешним состоянием Сил самообороны Японии высказал глава объединенного комитета начальников штабов генерал Ёсихидэ Ёсида.

По словам генерала, нынешнее состояние Сил самообороны не позволяет им быть готовыми к региональным и глобальным вызовам современности.

Мы не можем поддерживать безопасность Японии с нашими нынешними возможностями

— отметил Ёсида.

Японский генерал напомнил, что в этих целях власти страны планируют поэтапно поднять расходы на оборону до уровня 2% ВВП, для чего был принят ряд документов с конца 2022 года. Согласно плану, до 2027 года расходы должны составлять 11 триллионов иен (84 млрд долларов) в год, что примерно в два раза больше, чем было до 2023 года. По сути, это завуалированный процесс перехода как минимум под финансовые стандарты НАТО.

Кроме того, Ёсида заявил о необходимости «поддержания расширенного сдерживания, в том числе с помощью стратегий с использованием американского ядерного оружия».

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Страны
Германия
США
Япония
Проекты
NATO
Ядерный щит
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