Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов

Эксперт Попов: первый полет SJ-100 – это победа России над санкциями
Первый полет российского самолета SJ-100 с замещенными импортными компонентами прокомментировал в эфире радио Sputnik генерал-майор, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов.
Опытный образец российского импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет, сообщили в Минпромторге. Во время испытаний подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, установленных на лайнере, его управляемость и устойчивость в воздухе. Продолжительность полета, который проходил на высотах до 3 тысяч метров, составила 54 минуты.
В эфире радио Sputnik генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов назвал это победой России над западными санкциями.
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