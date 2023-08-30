Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов

Эксперт Попов: первый полет SJ-100 – это победа России над санкциями

Первый полет российского самолета SJ-100 с замещенными импортными компонентами прокомментировал в эфире радио Sputnik генерал-майор, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов.

Опытный образец российского импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет, сообщили в Минпромторге. Во время испытаний подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, установленных на лайнере, его управляемость и устойчивость в воздухе. Продолжительность полета, который проходил на высотах до 3 тысяч метров, составила 54 минуты.

В эфире радио Sputnik генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов назвал это победой России над западными санкциями.

"Это все-таки победа. Победа нашей промышленности и наших конструкторских бюро, технологий. И упорство российское подчеркнуто по отношению к коллективному Западу, к тем санкциям, которые они на нас напустили. Эту задачу нашей авиационной промышленности поставили три-четыре года назад. А ведь для авиации это очень короткий срок. На Superjet было импортозамещено около 40 систем и агрегатов. Это прежде всего авионика, пилотажные приборы. Стойки шасси изменили, сделали конструктивно по-другому, электрооборудование поменять нужно было коренным образом, и все это было сделано. <…> Немного забегу вперед и скажу, что в ближайшее время полетит второй образец этого же самолета, но уже с нашими российскими двигателями ПД-8, а не с франко-российскими двигателями, как сейчас", – сказал Владимир Попов.