Войти
Известия.ru

Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить авиазавод после запуска SJ-100

153
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба ПАО «ОАК»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока что не планирует посещать авиазавод ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре после запуска первого российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами.


«Пока посещения завода в графике у президента нет в обозримой перспективе, хотя вы знаете, [Владимир] Путин будет во Владивостоке. <...> Президент будет продолжать держать руку на пульсе. Можно поздравить наших авиастроителей», — сказал он в разговоре с журналистами во вторник, 29 августа.

Также Песков добавил, что запуск SJ-100 действительно является большим успехом, поскольку освоение новых технологий происходило в сжатые сроки.

«Тут важно, что это действительно в рекордно сжатые сроки происходит, работа еще не закончена, предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями», — добавил Песков.

Ранее в этот день Минпромторг сообщил о первом полете российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами. Опытный образец был изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Полет длился 54 минуты на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч.


Всего в воздушном судне было замещено порядка 40 систем и агрегатов. Как отметил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, российским конструкторам удалось реализовать собственные конструкторские решения и технологии, в том числе авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, а также комплексную систему управления.

Самолет SJ-100 станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся на данный момент самолетов типа Superjet.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Похожие новости
14.01.2022
Первый полет первого самолета Ту-160М новой постройки
13.01.2022
Модернизированный Ту-160 выполнил первый полет
21.07.2021
Путину показали модель нового тактического самолета в павильоне «Сухого»
20.07.2021
Есть контракт: «Аврора» намерена заказать 19 Ил-114-300 на МАКС-2021
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
04.12.2008
Сдача "Сатурна"
11.11.2008
"Сатурн" в клещах госуправления. Юрий Ласточкин не хочет продавать свою компанию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.08 01:22
  • 54797
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 01:12
  • 59
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 29.08 19:39
  • 48
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 29.08 12:29
  • 1
Кости из будущего: названо время появления суперкиборгов на Земле
  • 29.08 11:46
  • 0
ВСУ обеспечат прием польских подразделений на Украине по стандартам НАТО
  • 29.08 09:15
  • 6
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.08 09:10
  • 1
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
  • 29.08 08:54
  • 24
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.08 08:48
  • 1
Первый полет импортозамещенного SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель
  • 29.08 06:28
  • 1
Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах
  • 28.08 18:35
  • 1
Космический эксперт поддержал идею о повторении миссии на южный полюс Луны
  • 28.08 18:33
  • 1
РКЦ «Прогресс» предложил запустить 32 МКА ОВН
  • 28.08 16:12
  • 3
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 28.08 15:09
  • 1
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 28.08 15:05
  • 0
Стратегическое сотрудничество России и Беларуси: Обеспечение стабильности через военное партнерство