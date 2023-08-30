Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить авиазавод после запуска SJ-100

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока что не планирует посещать авиазавод ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре после запуска первого российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами.

«Пока посещения завода в графике у президента нет в обозримой перспективе, хотя вы знаете, [Владимир] Путин будет во Владивостоке. <...> Президент будет продолжать держать руку на пульсе. Можно поздравить наших авиастроителей», — сказал он в разговоре с журналистами во вторник, 29 августа.

Также Песков добавил, что запуск SJ-100 действительно является большим успехом, поскольку освоение новых технологий происходило в сжатые сроки.

«Тут важно, что это действительно в рекордно сжатые сроки происходит, работа еще не закончена, предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями», — добавил Песков.

Ранее в этот день Минпромторг сообщил о первом полете российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами. Опытный образец был изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Полет длился 54 минуты на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч.

Всего в воздушном судне было замещено порядка 40 систем и агрегатов. Как отметил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, российским конструкторам удалось реализовать собственные конструкторские решения и технологии, в том числе авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, а также комплексную систему управления.

Самолет SJ-100 станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся на данный момент самолетов типа Superjet.