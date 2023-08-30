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ТАСС

Сийярто: ошибки ЕС в отношении конфликта на Украине ослабили безопасность объединения

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава МИД Венгрии также напомнил, что положение Евросоюза в сфере экономики ухудшилось

БУДАПЕШТ, 29 августа. /ТАСС/. Ошибочные решения Евросоюза, в том числе в отношении конфликта на Украине, привели к ослаблению экономики и безопасности этого крупнейшего международного объединения. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвовавший в Стратегическом форуме в городе Блед в Словении.

"Процесс принятия решений в Европейском союзе находится в плохом состоянии", - заявил глава МИД, выступление которого транслировалось на сайте международной конференции. Он отметил, что в результате допущенных ошибок "ЕС в последние годы значительно ослаб".

По словам Сийярто, это нашло отражение в трех важных областях: безопасности, экономике и энергетике. Безопасность Евросоюза была ослаблена конфликтом на Украине, который можно было попытаться урегулировать с помощью переговоров, но ЕС предпочел этого не делать, заняв откровенно воинственную позицию. Стоило только заговорить на встречах министров иностранных дел ЕС о решении этой проблемы мирным путем, как "на тебя тут же навешивали ярлык "российского шпиона" и "кремлевского пропагандиста", посетовал Сийярто.

Коснувшись экономики, он напомнил, что и в этой сфере положение Евросоюза ухудшилось. Об этом свидетельствует, в частности тот факт, что если в 2010 году доля ЕС в мировом ВВП составляла 22%, а доля Китая равнялась 9%, то сейчас доля Китая достигла 18%, тогда как доля ЕС уменьшилась до 17%. С учетом этого подход ЕС к отношениям с Китаем также не всегда выглядит правильным, отметил глава МИД, подчеркнув, что Европа должна быть заинтересована в расширении, а не сворачивании сотрудничества с этой страной.

Говоря об энергетике, Сийярто заявил, что многие решения ЕС в этой области принимались на основе "политических и идеологических догматов", а не физических реалий и не способствовали укреплению его энергетической безопасности. Министр не стал вдаваться в какие-то подробности, но ранее правительство Венгрии неоднократно высказывалось против санкций ЕС в отношении поставок российских нефти и газа на международный рынок.

Укрепить Евросоюз, по его мнению, можно было бы путем расширения за счет государств Западных Балкан. "Так мы можем стать больше и сильнее", - сказал глава МИД, добавив, что "действовать надо быстро". Он также высказался в поддержку присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенскому пространству. 

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Венгрия
Китай
Румыния
Словения
Украина
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