«Одновременно поражает 12 целей»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Tactical Sayyad

Источник изображения: topwar.ru

Иран представил новый продукт национальной оборонки – зенитно-ракетный комплекс Tactical Sayyad, обладающий широкими возможностями для обнаружения и поражения целей.

Издание Tasnim приводит заявление Минобороны, в котором говорится, что система демонстрирует способность обнаруживать до 24 целей в радиусе 180 км и вести огонь одновременно по 6-12 объектам на дистанции в 120 км. Как сказано в сообщении, Tactical Sayyad специально создан для работы на средних высотах [за более дальние дистанции отвечают другие системы, например, ЗРК Bawar 373 с ракетой Sayad 4B].

Ключевым новшеством стала установка радаров и ракетной установки на одной платформе. ЗРК получил систему самозащиты на малой дальности, которой не имели такие комплексы ПВО как Khordad-3 и Khordad-15. По всей видимости, речь идет о вооружении Tactical Sayyad ЗУР с малой дистанцией действия или о размещении на платформе пушечной установки.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее на недавно состоявшейся выставке «Армия-2023» Иран представил миниатюрную модель Tactical Sayyad, тем самым сообщив о зрелости проекта.

В целях защиты от возможной воздушной атаки со стороны недружественных стран Тегеран рассчитывал на поставки российских зенитных систем С-300. Однако Москва заблокировала данную сделку в начале 2010-х годов. Судя по текущим темпам развития национальной оборонки, в недалеком будущем российские ЗРС могут и не понадобиться Тегерану.