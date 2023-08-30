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Военное обозрение

В Сети появились снимки макета новой мобильной пусковой установки для дронов-камикадзе «Ланцет»

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Источник изображения: topwar.ru

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" в скором времени может получить мобильную пусковую установку, работа в этом направлении ведется и довольно активно. В Сети уже появились фото нового комплекса, объединяющего в себе пусковую установку и пункт управления.

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет", ставший для украинской армии буквально "небесной карой", постепенно модернизируется с учетом опыта применения в боевых условиях. Вместе с ним изменяется и пусковая установка. На данный момент беспилотник запускается с катапульты, недавно в Сети появились кадры запуска дрона с так называемой "мобильной" установки, представляющей собой катапульту, установленную в легковом прицепе, который таскал внедорожник. Скорей всего это кустарная разработка, придуманная военнослужащими для быстрой смены позиций.

Теперь в Сети появились фото новой пусковой установки, разработанной, как утверждается, концерном "Калашников". Данный комплекс предназначен для запуска последней версии "Ланцета", так называемого "изделия 53". Этот дрон имеет четыре складывающихся крыла, что позволяет разместить его в пусковых контейнерах.

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс размещен на базе грузового автомобиля КамАЗ-5350 "Патруль" или защищенного автомобиля "Астейс" и включает в себя пусковую установку на 16 направляющих и пункт управления, рассчитанный на размещение двух операторов БПЛА. Компоновка классическая: бронированная кабина, за ней операторский отдел, скорей всего тоже бронированный и далее сама пусковая установка, несущая в своих направляющих 16 дронов-камикадзе.

Новый комплекс позволит запускать дроны с любых площадок, после чего оперативно менять место. При этом большое количество пусковых позволит поразить больше целей, а также использовать для поражения цели сразу несколько БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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