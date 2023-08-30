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ТАСС

В Крыму окажут поддержку местному производителю беспилотников для нужд армии

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что основным предприятием по производству дронов является "Робоавиа"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Совет министров Республики Крым окажет поддержку ООО "Робоавиа" - крымскому производителю разведывательных беспилотных летательных аппаратов под собственной маркой "Сарыч", сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Робоавиа" работает, хорошее производство. Сейчас еще им финансирование предоставим, плюс ему будут даны дополнительные работы по некоторым научно-исследовательским разработкам", - сказал Аксенов.

Глава региона отметил, что в Крыму работает несколько предприятий по производству дронов, "Робоавиа" является из них основным. "У них самый большой беспилотник "Сарыч-2", он прошел доработку и после испытаний поступит в войска", - добавил Аксенов, не уточнив технические характеристики аппарата.

ООО "Робоавиа" зарегистрировано в Симферополе с 2015 года. Ему принадлежит товарный знак "Сарыч" - так назван самый большой разведывательный беспилотник, разработанный компанией. 

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