Песков отметил необходимость продолжать уникальную космическую программу РФ

Жители всей страны, в том числе и президент России Владимир Путин, следили за ходом космической миссии «Луна-25». Важно продолжать уникальную российскую космическую программу, об этом 29 августа сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вся страна следила за космической миссией, путь к звездам лежит через тернии. <...> Планы амбициозные, они будут реализовываться дальше», — говорит пресс-секретарь президента.

По его словам, реализовать программу невозможно без сбоев, однако это только повод, чтобы устранить проблемы и наладить работу в будущем.

Запуск первой в современной истории России миссия на естественный спутник Земли стартовал с запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Впоследствии она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

Однако 20 августа в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

За свою работу данная станция успела сделать первые фотографии лунной поверхности. Аппарат провел съемку телевизионными камерами комплекса «СТС-Л». На кадрах можно заметить южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.