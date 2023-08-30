СВ Чехии приняли на вооружение первую партию бронемашин TITUS

Опытный образец колесной бронированной машины Nexter Systems TITUS на шасси Tatra во время испытаний в Чехии на полигоне завода Tatra Trucks в Копршивнице, 2015 год.

ЦАМТО, 29 августа. 71-й механизированный батальон Сухопутных войск Чехии 25 августа получил первую партию новых многоцелевых бронированных машин TITUS MRAV (Multi-Role Armored Vehicles) производства французской компании Nexter.

Как сообщает Armyrecognition.com, в пакет вошли три машины версии KOVS (машина связи), которые заменят устаревшие Р5 на шасси BVP-1, и одна машина версии KOVVS (командно-штабная машина), предназначенная для замены MPP-40.

В опубликованном в социальных сетях заявлении командование 71-го механизированного батальона объявило, что к концу года подразделение развернет новые бронемашины TITUS MRAV для миссии НАТО в Словакии (Чехия возглавляет эту миссию).

Напомним, что проект закупки ББМ TITUS (Tactical Infantry Transport and Utility System) для ВС Чехии реализуется с 2015 года. Контракт, предусматривающий поставку 62 бронемашин, был подписан в июне 2019 года. Шесть бронемашин TITUS будут выполнены в варианте командно-штабной машины (KOVVS – Kolove Obrnene Vozidlo Velitelsko-Stabni), 36 ед. – машины связи (KOVS – Kolove Obrnene Vozidlo Spojovaci) и 20 ед. – в версии машины управления огнем артиллерии (MKPP – Misto Koordinace Palebne Podpory). Соглашение также предусматривает обучение личного состава и обслуживание техники. Стоимость контракта составляет 6,072 млрд. крон, включая НДС (237 млн. евро). Компания Eldis Pardubice Ltd. выступает основным подрядчиком контракта, Tatra Defense Vehicle (TDV) является системным интегратором проекта поставки ББМ ВС Чехии и обеспечивает их финальную сборку на своем заводе в Копрживнице.

Все 62 бронемашины TITUS планируется поставить заказчику до конца 2024 года.

TITUS разработана французской компанией Nexter Systems на шасси с колесной формулой 6x6 компании Tatra Trucks и оснащена разработанным американской компанией Cummins 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 440 л.с., автоматической трансмиссией Allison. ББМ развивает максимальную скорость 110 км/ч по шоссе, запас хода – 700 км. Собственная масса TITUS – 17 т, максимальная боевая масса – до 27 т. Длина ББМ – 7,72 м, ширина – 2,55 м и высота – 2,73 м.

Защита от огня стрелкового оружия отсека экипажа ББМ в базовой версии соответствует стандарту НАТО STANAG-4569 Уровень.3, а при оснащении навесной броней – стандарту НАТО STANAG-4569 Уровень.4. Защита от мин соответствует требованиям STANAG-4569 Уровень.4b. Машина рассчитана на перевозку расчета из 13 человек (максимум 14 человек), включая трех членов экипажа и 10 человек десанта. ББМ может оснащаться различными дистанционно управляемыми модулями вооружения со стрелковым вооружением калибра от 7,62 до 20 мм и 40-мм гранатометом.

Большая часть техники поступит в части связи 4-й и 7-й бригадных боевых групп ВС Чехии, где заменит устаревшие радиостанции Р-5, Р-6 и Р-7. TITUS будут обеспечивать связь и информационную поддержку, а также совместимость системы командования и боевого управления на уровне бригады и батальона в соответствии со стандартами НАТО.