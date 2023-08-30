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Военное обозрение

Российская подлодка П-750Б «Сервал» модифицирована для размещения внутри минисубмарин

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Источник изображения: topwar.ru

КБ «Малахит», разрабатывающее новую подлодку П-750Б «Сервал», модифицировало ее для размещения минисубмарин внутри корпуса, а также предложила ряд других решений, касающихся оснащения ПЛ с ВНЭУ.

На новый проект обратили внимание испанские военные журналисты. Как поясняется, в верхнем сегменте носовой части корабля появилось внутреннее помещение (размерами примерно 8 м в длину и 4 в ширину), в котором можно разместить небольшие минисубмарины (одну или две единицы) для проведения диверсионных операций или транспортировать в данном отсеке морские беспилотники различного назначения.

Российские конструкторы выбрали нетрадиционное и инновационное решение. Верхняя часть носовой части была изменена таким образом, чтобы разместить две автоматически открывающиеся створки люка в непрочном внешнем корпусе

- говорится в издании Defensa.

Источник изображения: topwar.ru

Новый вариант «Сервала» имеет усовершенствованную конструкцию, делающую субмарину более маневренной и скрытной. Гребной винт обладает трубчатой формой. Вооружение представлено не только 533-мм ТА (из которых могут запускаться торпеды, ракеты и мины), но и расположенной в корме ВПУ с 4 ячейками для отстрела крылатых ракет или ПКР.

«Сервал» имеет водоизмещение 1450 тонн, длину 65,5 м. Максимальная глубина погружения составляет 300 м, радиус действия 4300 миль, длительность похода примерно 30 дней, численность экипажа – всего около 20 человек благодаря широко внедренной автоматизации.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ВНЭУ
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