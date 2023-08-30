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ЦАМТО

На верфи Goa Shipyard состоялась закладка четырех патрульных катеров FPV

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Логотип GSL
Логотип судостроительной компании Goa Shipyard Limited - GSL.
Источник изображения: https://www.indiawidejobs.com/

ЦАМТО, 29 августа. На верфи Goa Shipyard Limited (GSL) 25 августа состоялась церемония закладки четырех скоростных патрульных катеров (FPV), предназначенных для Береговой охраны страны.

Как сообщило Минобороны Индии, на мероприятии присутствовал заместитель министра обороны Индии Гиридхар Арамане.

Как заявлено, предназначенные для Береговой охраны Индии катера созданы на базе собственных разработок GSL, будут оснащены самым современным оборудованием и компьютеризированными системами управления.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2022 года Министерство обороны Индии подписало с компанией Goa Shipyard Limited контракт на поставку 8 скоростных патрульных катеров для Береговой охраны страны.

Общая стоимость проекта составляет 4,73 млрд. рупий. Катера должны быть спроектированы, разработаны и построены компанией GSL в категории "Cпроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (IDDM – Indigenously Designed Developed and Manufactured) "Процедуры закупки продукции оборонного назначения 2020 года".

Длина разработанного GSL катера FPV составляет 51,43 м, ширина – 8 м, водоизмещение – около 320 т. Расчетная максимальная скорость – 27 узлов.

Все восемь скоростных патрульных катеров будут размещены вдоль побережья Индии с возможностью применения на мелководье и обеспечения безопасности вдоль береговой линии.

Как заявлено, контракт будет способствовать дальнейшему развитию индийской судостроительной промышленности в соответствии с инициативой "Aatmanirbhar Bharat" правительства Индии и позволит создать дополнительные рабочие места в секторе. Большая часть оборудования и систем будут закупаться у индийских производителей.

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Страны
Индия
Компании
GSL
Проекты
2020-й год
ИТ
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