Сербия проводит политику диверсификации поставщиков вооружений

ЦАМТО, 29 августа. По заявлению президента Сербии Александра Вучича, Белград по-прежнему не признает Косово в качестве независимого государства.

Сербские официальные лица рассматривают модернизацию ВС не только в контексте обеспечения безопасности самой Сербии, но также сербов, проживающих в регионе, особенно сербских меньшинств в Косово и Черногории. Усиление Вооруженных сил сопровождается дипломатическими усилиями, направленными на укрепление взаимоотношений с США, Россией, Китаем, ЕС и НАТО, а также балансированием между этими странами и организациями.

Основные программы приобретения вооружений и военной техники для ВС Сербии

По словам президента Сербии Александра Вучича, "ситуация в сфере безопасности усложняется во всем мире, растущая напряженность на востоке Европы, экономико-энергетические конфликты между западным миром и КНР, западным миром и РФ, а также столкновение интересов мировых держав и региональных сил в нашем регионе обязывает нас и далее укреплять сербскую армию".

"Как минимум в год мы должны будем выделять более 500 млн. евро сверх того, что выделяли до сих пор (в 2022 году на оборонные расходы было выделено около 1,12 млрд. евро). Потребности и запросы армии на 700 с лишним миллионов евро больше бюджетных ассигнований в 2021 или 2020 годах. Фактически, это еще один военный бюджет", – заявил А.Вучич.

В частности, по его словам, "в 2023 году запланированы поставки значительного количества вертолетов, ожидаем всего 30 машин. Из них 11 будут Н-145 (компания Airbus), четыре Ми-35 и три Ми-17 новых российского производства плюс 11 Ми-35 бывших в эксплуатации, которые покупаем у одной страны-члена ЕС", – заявил А.Вучич, подчеркнув, что это сделает Сербию сильнейшей по этому виду техники в регионе.

При должном обеспечении финансирования перспективных программ закупок, подготовленных Минобороны, огромное усиление поступит в 2024-2025 гг.", – отметил сербский лидер.

"На вооружении ВС Сербии сейчас состоят истребители и бомбардировщики поколения 4+, думаем о дополнительных закупках истребительной и истребительно-бомбардировочной авиатехники. Когда говорю "думаем", это означает, что мы близки к принятию окончательных решений, в том числе это касается дополнительных закупок систем ПВО", – заявил А.Вучич.

Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ЗРПК "Панцирь-С1" и ПТРК "Корнет".

К ситуации вокруг Косово

О перманентной напряженности ситуации вокруг Косово говорит тот факт, что власти Сербии отказались закупать БЛА "Байрактар" у Турции, после того как Анкара поставила эти беспилотники Силам безопасности Косово (СБК) в Приштине, заявил в эфире TV Pink 26 июня 2023 года сербский президент Александр Вучич.

Как отмечает агентство, самопровозглашенное Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тыс. бойцов.

"Турки серьезно вооружали СБК, которые не могут существовать согласно международному праву… Турки им дали противотанковые ракеты, гаубицы, "Байрактары", – указал президент Сербии.

"Мы отказались от покупки "Байрактаров", потому что они дали их Приштине. Мы не будем сотрудничать с ними таким образом. Недавно мы получили китайские БЛА CH-90, и будем приобретать их дальше. Через пять месяцев получим 1000 дронов-камикадзе, которые мы заказали на Ближнем Востоке", – заявил А.Вучич.

Сербия планировала приобрести турецкие БЛА "Байрактар" (Bayraktar) на сумму в несколько сотен миллионов евро с поставкой уже в 2023 году. Об этом заявил 7 сентября 2022 года в Белграде президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Впервые Александр Вучич официально заявил о рассматриваемой возможности закупки беспилотных летательных аппаратов турецкого производства 5 октября 2020 года.

Выступая перед представителями СМИ в Белграде, Александр Вучич высоко оценил качества БЛА компании Bayraktar, отметив, что Сербия заинтересована в закупке подобных беспилотных аппаратов и, безусловно, закупит их в будущем.

Ранее, 4 июля 2020 года, ВС Сербии приняли 6 новых разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов CH-92A китайского производства.

Примечательно, что Сербия в середине июля 2023 года приостановила весь экспорт вооружений на 30 дней для обеспечения нужд сербской армии и повышения боеготовности страны на фоне напряженности вокруг Косово, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление министра обороны Милоша Вучевича.

"Сербия приостановила весь экспорт вооружений на 30 дней… Запрет на экспорт необходим для обеспечения нужд сербской армии и повышения боеготовности в условиях разгорающегося кризиса в Балканском регионе", – говорится в сообщении.

"Это не означает, что Сербия собирается воевать или призывает к войне, но мы рассматриваем все риски и вызовы безопасности", – приводит агентство слова М.Вучевича.

Отмечается, что решение будет пересмотрено по истечении 30 дней.

Агентство также указывает, что решение о приостановке экспорта оружия было принято после того, как США ввели санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина.

На момент принятия этого решения на севере Косово и Метохии уже больше месяца продолжались протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров".

Позиция Сербии по вопросу поставки вооружений Украине

Следует упомянуть примечательное заявление президента страны Александра Вучича от 8 августа 2023 года.

Президент Сербии тогда заявил, что Украина является дружественным государством для Сербии, отметив, что Владимир Зеленский не признает независимость самопровозглашенной республики Косово.

"Украина – дружественное нам государство, у нас никогда не было конфликтов и проблем с Украиной и надеюсь, что не будет", – заявил А.Вучич.

Таким образом, руководство Сербии продолжает балансировать (сидеть на двух стульях): поддерживая территориальную целостность и суверенитет Украины, Белград отказывается вводить санкции в отношении России.

Двойственная позиция Сербии по Украине привела к серьезным разногласиям с Россией. Как заявила 2 марта 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова телеканалу РБК, Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине.

"Мы уже официально запросили Белград о прояснении этой позиции, поэтому сейчас опять же это должно делаться не через СМИ, не через телеграм-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны, должны быть выявлены факты. Тогда будут сделаны соответствующие выводы, поскольку это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений", – отметила дипломат.

Ранее в тот же день М.Захарова подчеркнула, что Москва следит за информацией о предполагаемых поставках сербских боеприпасов Киеву, но нужны факты.

М.Захарова уточнила, что поступающая информация вызывает у России глубокую озабоченность, это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений.

Ранее, в конце февраля 2023 года, сербское оборонное предприятие "Крушик" опровергло сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.

Расположенное в городе Валево производство – одно из крупнейших в Сербии и находится в государственной собственности. Некоторые издания утверждали, что компания из Канады закупает в стране ракеты местного производства, затем через Турцию и Словакию отправляет их ВСУ для обстрелов Донбасса, к публикациям прилагались предположительные копии документов о приобретении и транспортировке боеприпасов и даже видеозаписи.

Сербия придерживается позиции военного нейтралитета и не продает оружие Украине, заявил 13 апреля 2023 года первый вице-премьер и глава МИД республики Ивица Дачич, его слова приводятся на сайте дипведомства.

"И.Дачич отверг сообщения о предполагаемом экспорте оружия и военного оборудования на Украину, которые опубликовало агентство Reuters, и распространили некоторые местные СМИ", – говорится в релизе.

Ранее, 12 апреля, агентство Reuters со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщило, что сербские власти якобы уже передали или готовы передать оружие Украине. Министр обороны республики Милош Вучевич, в свою очередь, назвал новые сообщения о поставках военной помощи ВСУ ложными, как и предыдущие.

По словам министра, Белград соблюдает отказ от поставок вооружений в любую страну, если "там возможно возникновение или продолжение вооруженного конфликта", а также существует угроза для мира и безопасности.

"Сербия придерживается политики военного нейтралитета и выводов Совета национальной безопасности от февраля 2022 года", – отметил И.Дачич, подчеркнув, что при экспорте оружия из республики в сертификате конечного пользователя есть пункт о запрете его дальнейшей передачи третьим странам без разрешения Белграда.

Президент Сербии Александр Вучич 10 марта заявил, что власти и компании страны не предоставляют военную помощь Украине или России, но при этом указал, что произведенные боеприпасы часто оказываются в зоне конфликтов, несмотря на запреты.

Он добавил, что Белград продолжит производить оружие и продавать его "разрешенным потребителям".

"В частности, речь идет о партии боеприпасов, которая оказалась в Турции, мы ставили ограничение для конечного пользователя… Но какие бы боеприпасы вы не поставляли куда-либо, они все равно могут оказаться зонах конфликтов, к примеру в Сирии, Мали или в какой-нибудь другой стране. Мы соблюдаем все международные законы, ни одну норму не нарушили, соблюдая при поставке военного имущества требование о сертификате конечного пользователя", – отметил президент Сербии в эфире TV Happy.

Иными словами, Белград снял с себя ответственность за возможную поставку Украине боеприпасов сербского производства третьими странами в нарушение сертификата коечного пользователя и не планирует ограничить поставки вооружения в страны, попавшие под подозрение в отношении перепродажи сербских вооружений ВСУ.

Оборонные расходы Сербии

Сербия увеличит расходы на оборону до трех процентов ВВП

Сербия на фоне общемировой гонки вооружений повысит расходы на оборону с 2% до 3% ВВП, заявил 20 февраля 2023 года сербский президент Александр Вучич.

"Мы сейчас имеем военные расходы на уровне 2% ВВП, но поднимем их до 3%. У кого не будет серьезной армии, тот подвергнется нападению. Поэтому Сербия вынуждена увеличивать свои оборонительные возможности", – заявил А.Вучич.

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